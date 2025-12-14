Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa

Minh Khang/VTC News, Theo vtcnews.vn 12:07 14/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Một công ty chuyên sản xuất giầy da rộng cả nghìn m² ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phong bất ngờ bốc cháy sáng 14/12, cột khói đen lan tỏa dữ dội.


Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 14/12 và đến 10h30 vẫn đang trong quá trình khẩn trương cứu hỏa.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ một đám cháy nhỏ trong xưởng sản xuất, sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 3.

Nhận được tin báo, Công an xã Chấn Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 4.

Khói độc và lửa lớn bao trùm khu vực rộng khiến việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 5.

Các kho xưởng của công ty chứa những nguyên vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng dễ lan và khó dập.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông khu vực cổng công ty xảy ra vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 7.

Đám cháy quá lớn khiến vòi nước khó cứu hỏa nhanh chóng.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 8.

May mắn là ngay sát công ty có kênh nước, giúp việc tiếp nước được thuận lợi hơn.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 9.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 10.

Đến 10h30 ngày 14/12, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội và lực lượng cứu hỏa vất vả dập lửa.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 11.

Nhiều nhà xưởng trong công ty bị đổ sập do lửa thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 12.

Vụ hỏa hoạn nằm cách một cây xăng không xa, khiến việc cứu hỏa phải vô cùng gấp rút.

Hiện trường vụ cháy công ty da giày Hải Phòng, hàng chục người vẫn đang cứu hỏa- Ảnh 13.

Giao thông qua khu vực đang bị ùn tắc cục bộ.

Khám nhà, bắt tạm giam 2 cán bộ Sở Y tế Đoàn Quang Huy và Phan Đình Lộc
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày