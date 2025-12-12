Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp ở TP.HCM, cột khói cao cả trăm mét

Chiều 12/12, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn nỗ lực khống chế vụ cháy tại phường Tây Nam (TP Bến Cát, Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ cháy.

Theo một số người dân tại hiện trường, khoảng 13h cùng ngày, khói lửa bốc lên từ một công ty chuyên sản xuất mút xốp (đối diện cây xăng Bảo Long, đường ĐT 744). Ngay sau đó, khói lửa cuộn cao hàng chục mét, đen kịt một vùng.

Người dân đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do diện tích lớn, cùng với việc ngọn lửa bùng lên quá dữ dội nên việc khống chế đám cháy trở nên khó khăn. Đám cháy lập tức lan rộng qua các khu vực thuộc công ty.

Thời điểm đám cháy bùng phát, công nhân bỏ cháy tán loạn. Lực lượng chữa cháy cùng xe cứu hỏa cũng đến ngay sau đó.

"Khói bốc cao lắm, mùi khét bao trùm cả vùng. Nhiều người bạn tôi ở cách đây mấy cây số cũng thấy cột khói bốc lên", một người dân tại hiện trường cho hay.

Nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường dập lửa.

Hiện, đám cháy cơ bản được khống chế, chưa ghi nhận thương vong về người.

Trước đó, rạng sáng 23/11, tại xưởng gỗ của Công ty V.M. trên đường An Phú 11, phường An Phú, xảy ra hỏa hoạn.

Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực hô hoán nhau sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, chứa nhiều gỗ. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cũng trong ngày 23/11, nhà xưởng nằm trong khu dân cư trên đường HT44, phường Tân Thới Hiệp (Quận 12 cũ) bốc cháy dữ dội.

Khi phát hiện đám cháy, nhiều người tri hô, tìm cách phá cửa và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa ban đầu nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Đến khoảng 6h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.