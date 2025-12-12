Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội rét căm căm 12 độ C: Thứ Bảy mưa gió, Chủ nhật lạnh buốt

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa và mưa rào, trong khi khu vực đồng bằng chỉ có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 21–24 độ C. Hiện nay (12/12), một khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khoảng ngày 13/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc tăng dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ảnh minh họa

Từ ngày 13/12, thời tiết Bắc Bộ chuyển rét; vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm từ ngày 13-14/12, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ cũng có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ đêm 13/12.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; đồng bằng Bắc Bộ 11-14 độ C; Bắc Trung Bộ 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 12 đến ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Trên biển, từ trưa và chiều 13/12, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh với sóng cao 2-4 m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m. Từ chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) xuất hiện gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng 3-5 m, biển động mạnh.

Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió Tây trên cao sẽ gây mưa vừa, mưa to và dông ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 12 đến hết đêm 13/12; có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, mưa lan xuống các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đợt không khí lạnh mạnh này có thể gây rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng; mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, cùng nguy cơ ngập úng đô thị khi mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền.