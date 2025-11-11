Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc chuyển rét có nơi dưới 13 độ, thời tiết Hà Nội ra sao?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/11), không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới, các ngày 18-20/11, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm còn 16°C, cao nhất 20°C, trời chuyển rét.

Thời tiết tại TP Hà Nội 10 ngày sắp tới

Cụ thể:

Ngày 12/11, dự báo thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 23-26°C.

Sang ngày 13/11, khu vực này có mây, không mưa, trong khi nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 28°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 20°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao.

Ngày 14-15/11, nhiệt độ thấp nhật tại trung tâm Hà Nội tiếp tục giảm còn 18°C, nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 27-28°C, trời ít mây, không mưa.

Ngày 16/11, thời tiết Hà Nội duy trì ngưỡng nhiệt cao nhất 28°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 20°C. Ngưỡng nhiệt thấp nhất này duy trì trong ngày 17/11 nhưng nhiệt độ cao nhất lại giảm còn 25°C.

Từ 18-20/11, nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, cao nhất còn 20°C, thấp nhất 16°C, trời không mưa.