Trưởng thôn ở Quảng Ngãi lao ra dòng nước chảy xiết cứu hai vợ chồng bị lật ghe

Chiều 11/11, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang đề xuất khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Vương và Nguyễn Sắt vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Sáng cùng ngày, trong lúc đánh bắt cá gần khu vực Cửa Lở, xã An Phú, hai vợ chồng ông Phạm Hùng và bà Đỗ Thị Hà không may bị sóng lớn đánh chìm ghe.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Q.N)

Nhận tin báo, ông Nguyễn Thành Vương - Trưởng thôn Tân Thạnh, đã lao xuống dòng nước xoáy để cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, ông không thể đưa được các nạn nhân vào bờ.

Đúng lúc này, ông Nguyễn Sắt, người cùng thôn, đã dùng phao bơi ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời và tinh thần dũng cảm của hai ông cùng người dân tại hiện trường, hai vợ chồng gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Theo UBND xã An Phú, hành động quả cảm của ông Nguyễn Thành Vương và ông Nguyễn Sắt là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, cần được ghi nhận, lan tỏa trong xã hội.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Cao Bằng, một Đại uý công an đã lao mình xuống dòng lũ dữ, cứu người đàn ông mắc kẹt trong ô tô.

Khoảng 13h30 ngày 7/10, khi vừa tan ca trở về nhà tại phố Kim Đồng, phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng), Đại uý Hoàng Quang Diệu, Phó Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một ô tô con đang bị dòng nước lũ cuốn trôi ngay trước cửa nhà.

Trên xe có một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế lái, hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài. Trước tình huống nguy hiểm, anh Diệu lập tức chạy vào nhà lấy áo phao rồi lao mình xuống dòng nước xiết, bơi đến vị trí chiếc xe.

Đại uý Diệu nhanh chóng mặc áo phao cho người bị nạn, trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời cùng người dân xung quanh hỗ trợ đẩy xe ra khỏi khu vực ngập sâu, đến nơi an toàn.