Chưa tìm thấy tung tích cá sấu 1,5 m từng xuất hiện sát nhà dân ở Cần Thơ

Ngày 11-11, Chi cục Phát triển nông thôn và kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã có báo cáo về việc người dân ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ phát hiện một con cá sấu dài khoảng 1,5 m, nặng 30 - 40 kg.

Con cá sấu này được cho là nổi trên mặt nước tại kênh dẫn vào mương vườn rồi lặn mất hôm 6-11.

Cá sấu xuất hiện tại kênh dẫn nước vào mương vườn hôm 6-11 được người dân chụp lại

Sau khi nhận được thông tin, chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế hiện trường khi phát hiện cá sấu.

Xung quanh khu vực được cho là cá sấu nổi lên, lực lượng chức năng không phát hiện con cá sấu nào. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân xung quanh, sau ngày 6-11 thì không thấy cá sấu nổi nữa nữa.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình và khuyến cáo người dân xung quanh cảnh giác, phòng ngừa, không cho trẻ em bơi lội dưới sông rạch gần khu vực được cho là có cá sấu xuất hiện. Khi phát hiện cá sấu, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo thông tin từ địa phương và các hộ dân xung quanh thì không có cơ sở nào trong khu vực đăng ký nuôi cá sấu. Trên địa bàn Cần Thơ hiện có 10 cơ sở đăng ký gây nuôi cá sấu nước ngọt với số lượng 4.769 con, nằm trên địa bàn các xã: Thạnh Trị, Gia Hòa, Hòa Tú và các phường Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Sóc Trăng.