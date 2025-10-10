Người đàn ông bị lật thuyền mắc kẹt giữa dòng nước lũ: Công an Hà Nội nhận tin khẩn trong đêm

Người đàn ông gặp nạn là anh Nguyễn Mạnh Thắng (SN: 1989, trú tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, Hà Nội). Theo đó vào tối 8/10, anh Thắng tham gia hỗ trợ người dân trong khu vực ngập nước di chuyển đến nơi an toàn. Khi đang trên đường quay về nhà bằng thuyền cá nhân, do nước dâng cao và dòng chảy mạnh, thuyền bị lật, anh Thắng bị mắc kẹt.

Đến khoảng 22h22' tối cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về việc một người dân bị lật thuyền tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, TP Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 22 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Trung Giã và người dân địa phương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Đội CC&CNCH khu vực số 22 đã nhanh chóng xác định và tiếp cận vị trí nạn nhân, triển khai biện pháp cứu hộ an toàn, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Anh Mạnh Thắng được lực lượng chức năng giải cứu khỏi tình huống nguy hiểm. (Nguồn: Công an Hà Nội)

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã lúc 7 giờ ngày 10/10, toàn xã có 4.041 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu bị cô lập do ngập sâu. Trong đó, 862 hộ (3.434 khẩu) đã được di chuyển đến nơi an toàn; khoảng 125 hộ (512 khẩu) vẫn nằm trong vùng có nguy cơ cao cần tiếp tục sơ tán.

Mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đo lúc 6 giờ sáng cùng ngày đạt 10,10 mét, cao hơn báo động cấp III hơn 2 mét. Mực nước sông Cà Lồ cũng vượt báo động III gần 2 mét, gây tràn bờ, ngập diện rộng khắp các thôn Đô Tân, An Lạc, Lai Sơn, Trung Kiên, Hòa Bình…

Trên tuyến đê Đô Tân (đê cấp IV), nước tràn qua 7 km đê, chiều cao tràn khoảng 1 mét; tại đê Vòng Ấm, tràn khoảng 1 km, cũng cao hơn mặt đê gần 1 mét. Các đoạn đê cấp III và IV đều được người dân, lực lượng xung kích và quân đội gia cố khẩn cấp suốt đêm.