Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh

Thông tin anh Đoàn Văn Mạnh (35 tuổi), Bí thư chi bộ thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh tử vong trong lúc tham gia nhiệm vụ phòng chống bão lụt đã khiến nhiều người đau xót.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 9/10, anh Mạnh tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Anh Mạnh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ. (Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Suốt buổi sáng 9/10, anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh bất ngờ bị ngất tại vị trí làm nhiệm vụ. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Anh Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách từ năm 2015. Từ năm 2018, anh giữ chức Phó trưởng Công an xã Hùng Sơn. Từ tháng 7/2024, anh Mạnh tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời làm Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.

Các lực lượng của xã Hợp Thịnh tham gia thực hiện nhiệm vụ chống tràn đê sông Cầu ngày 9/10. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Anh Mạnh có hoàn cảnh rất khó khăn, ra đi để lại người mẹ già yếu. Vợ anh Mạnh vừa làm nông nghiệp, vừa chăm sóc gia đình và 2 con nhỏ. Vợ chồng anh có 2 người con, cháu lớn 9 tuổi, cháu bé còn nhỏ. Tuy nhiên, cháu lớn bị khuyết tật bẩm sinh, theo báo cáo của Công an xã Hợp Thịnh.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh thông tin, xã đã thành lập ban lễ tang, đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ thân nhân của anh Mạnh.