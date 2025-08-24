Lật thuyền trước lúc bão Kajiki đổ bộ, người phụ nữ ở Quảng Trị tử nạn

Lãnh đạo UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà T.T.X. (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).

Theo thông tin đầu, khoảng 13h ngày 24/8, bà X. cùng anh N.V.T. (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) chèo thuyền ra hồ Bàu Sen (xã Sen Ngư) đánh bắt cá. Lúc hai người đang kéo lưới ở giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. bị nước cuốn mất tích.

Chính quyền địa phương phối hợp với người dân tìm thấy thi thể người gặp nạn. (Ảnh: Văn Nghĩa)

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Để chủ động ứng phó bão Kajiki, trước đó, chính quyền địa phương tại Quảng Trị khuyến cáo người dân chằng chống nhà cửa cẩn thận, không ra sông, hồ đánh bắt cá, vớt củi trong thời điểm xảy ra mưa bão, lũ lụt, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 490km, cách Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 400km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Lâm cho biết Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm qua cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 25km/h.

Vị chuyên gia cho hay trong 24 giờ tới, bão Kajiki di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, cường độ có thể mạnh lên cấp 14 (tương đương cấp độ của bão Yagi năm 2024) và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15 (khả năng đạt cấp 15 khá thấp).

Khoảng trưa và chiều 25/8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Trị (khu vực Bắc Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An, theo nhận định của ông Lâm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.