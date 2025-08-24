Kết thúc buổi tổng hợp luyện lần 2 đầy cảm xúc, người dân đổ ra đường vẫy chào các chiến sĩ A80

Tương tự buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình hôm 21/8, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc; khối đi bộ, khí tài thuộc các quân, binh chủng của Quân đội, Công an; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia…; các khối diễu hành đại diện công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài…

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.

Nụ cười chiến sĩ rực rỡ, giây phút tạm biệt nhân dân sau buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 2

Sau khi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai kết thúc, người dân hai bên đường háo hức giao lưu, tặng quà cho các chiến sĩ. Trên những chiếc xe, các chiến sĩ mặt lấm tấm mồ hôi, dù mệt nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào đáp lại tình cảm của nhân dân. Khoảnh khắc thân thiện, gần gũi này khiến không khí thêm ấm áp, để lại dư âm đầy xúc động giữa lòng Thủ đô.

Các khối diễu hành đi qua điểm Tràng Tiền – Hàng Khay, hòa mình trong vòng tay chào đón của nhân dân

Trên tuyến phố Tràng Tiền – Hàng Khay, các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong trật tự nghiêm ngặt, từng bước chân đồng đều, từng động tác dứt khoát. Hai bên đường, người dân đứng theo dõi, vỗ tay khích lệ, ánh mắt chăm chú hướng về các chiến sĩ và phương tiện di chuyển.

Các khối diễu binh qua phố, lọt giữa 'rừng camera' của người dân

Các khối chiến sĩ tiến qua phố trong sự chờ đón nồng nhiệt của người dân hai bên đường. Trên gương mặt mỗi chiến sĩ là nụ cười tươi rạng rỡ, tay giơ bắn tim, vẫy chào đáp lại tình cảm và tiếng reo hò cổ vũ từ nhân dân. Khoảnh khắc này vừa trang nghiêm vừa gần gũi, để lại dư âm ấm áp, ghi dấu hình ảnh quân và dân đồng lòng trong ngày hội lớn.

Người dân nô nức rời phố, mang theo dư âm buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 2

Từ các tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học đến Hàng Cháo, từng dòng người nối nhau ùa ra đường trở về nhà, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Tiếng gọi nhau í ới, những bước chân hối hả khiến không gian trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Cả khu vực như một dòng chảy người liên tục, mang theo dư âm sôi động của buổi diễu binh, diễu hành vừa kết thúc.

Dàn khi tài di chuyển trên đường khiến người dân trầm trồ

Dàn khí tài tiến qua các tuyến phố Hà Nội trong buổi hợp luyện đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân. Những cỗ xe thép nối hàng ngay ngắn, động cơ gầm vang, từng vòng xích lăn đều tăm tắp tạo nên khí thế hùng tráng. Hai bên đường, nhiều người không khỏi trầm trồ, hào hứng giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi đoàn Tăng thiết giáp di chuyển giữa lòng Thủ đô.

Đường Thanh Niên rực rỡ trong nụ cười chiến sĩ và tiếng reo hò của người dân

Tối 24/8, trên khu vực đường Thanh Niên, đông đảo người dân đứng kín hai bên đường để chờ đón đoàn diễu binh đi qua.

Khi đội hình xuất hiện, các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề đồng loạt giơ tay vẫy chào, nụ cười rạng rỡ hướng về phía người dân. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay vang dội đáp lại, tạo nên bầu không khí sôi nổi và gần gũi. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp ấy như xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, khiến buổi diễu binh không chỉ trang nghiêm mà còn đong đầy cảm xúc.

Các chiến sĩ vẫy tay chào trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân hai bên đường

Không khí sôi nổi khi chiến sĩ và người dân cùng trao nhau những nụ cười, cái vẫy tay thân tình

Tiếng reo hò rộn rã, ánh mắt tự hào hướng về đoàn chiến sĩ tiến bước

Hình ảnh "Đi giữa lòng dân" của các khối diễu binh diễu hành trên đường phố Hà Nội

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành tiến bước giữa dòng người Hà Nội mang đến cảm xúc đặc biệt. Những bước chân nghiêm trang, đều tăm tắp hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của nhân dân hai bên đường. Không còn khoảng cách, đoàn quân như "đi giữa lòng dân", gợi nên sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng và nhân dân Thủ đô trong ngày hội lớn.

Hình ảnh "Đi giữa lòng dân" của các khối diễu binh diễu hành trên đường phố Hà Nội (Clip: Duy Anh)

Các khối di chuyển qua đường Nguyễn Thái Học - Văn Miếu trong tiếng hô vang của người dân

Dàn khí tài lần lượt tiến qua Lễ đài Quảng trường Ba Đình

Dàn khí tài lần lượt di chuyển vào lễ đài

Bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình

Lực lượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24/8) tại Quảng trường Ba Đình gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và một số khối Quân đội nước ngoài.

Cùng với đó là 13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Trí thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng).

Đoàn diễu binh tiến bước đều tăm tắp, từng nhịp chân dứt khoát tạo nên khí thế trang nghiêm và hùng tráng.

Những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát tạo nên đội hình diễu binh ấn tượng

Nổi bật giữa quảng trường, khối nữ chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước chân thẳng hàng, toát lên vẻ kiêu hãnh và uy nghiêm, góp phần làm nên bức tranh diễu binh đầy sức mạnh và tự hào.

Khối nữ quân nhạc

Người dân đồng loạt đứng dậy, bài Quốc ca vang lên hào hùng, lan tỏa khắp không gian. Trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, niềm tự hào và xúc động như dâng trào trong lòng mỗi người.

Khán đài trong buổi tổng hợp luyện lần 2 chật kín khán giả, từng hàng ghế không còn khoảng trống. Nhiều người có mặt từ rất sớm để giữ chỗ, háo hức chờ đợi giây phút các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa cùng không khí rộn ràng, khiến khánđài trở thành một mảng màu sôi động, tiếp thêm sức nóng cho buổi luyện tập.

Bên ngoài góc phố, người dân ngồi chật kín hai bên đường, ai nấy đều háo hức chờ đợi. Ảnh: Duy Anh

Từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều hướng ánh mắt chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành, tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa gần gũi như một ngày hội.

Hàng nghìn người dân hô vang "Việt Nam", "Hồ Chí Minh" cùng những ánh đèn flash rực sáng cả góc phố

Hàng nghìn người dân hô vang "Việt Nam", "Hồ Chí Minh" cùng những ánh đèn flash rực sáng cả góc phố

Một góc quảng trường bừng sáng trong sắc đỏ của hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Như Hoàn

Không khí rộn ràng, đông đảo người dân tập trung tại ngã tư Hàng Bông – Điện Biên Phủ. Ảnh: Duy Anh

Ảnh: Duy Anh

Những nhân viên môi trường tranh thủ đi thu gom rác từ người dân ngồi hai bên đường trước giờ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh diễu hành. Ảnh: Duy Anh

Biển người ken đặc quanh khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, nhiều người tiếc nuối trở về vì không thể chen chân

Trước tòa nhà Lotte Center Hà Nội và khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, người dân đứng chật kín để chờ xem. Càng gần đến giờ chính thức, dòng người đổ về càng đông, khiến nơi đây trở nên ken đặc. Nhiều người dù háo hức nhưng đành tiếc nuối quay về, bởi chỉ cần cách đường Kim Mã hơn 50m đã không thể chen chân trong biển người.

Một bé gái được bố bế lên thật cao để có thể quan sát phía trước

Hàng nghìn người hòa giọng, khúc ca 'Như có Bác trong ngày đại thắng' vang vọng giữa Hà Nội

Tiếng hát từ khối xếp hình vang lên đầy hào sảng, gợi dâng niềm tự hào và hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, độc lập hôm nay. Từng nhịp ca được tiếp thêm sức mạnh bởi sự cổ vũ rộn ràng của khối đứng, tạo nên bầu không khí thiêng liêng và xúc động.

Hình ảnh khối xếp hình hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong sự cổ vũ của khối đứng

Các khối diễu binh diễu hành đã vào vị trí sẵn sàng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai

Các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Không khí lễ hội ngập tràn khắp nơi

Không khí ngày hội lan tỏa khắp các tuyến phố, nơi đâu cũng rộn ràng tiếng cười, tiếng reo hò. Người dân không chỉ đứng hai bên đường để cổ vũ mà còn tranh thủ giao lưu, bắt chuyện cùng các chú bộ đội. Những cái bắt tay thân mật, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến khiến khoảng cách giữa quân và dân như xóa nhòa, để lại những khoảnh khắc ấm áp, đầy tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Khu vực Văn Miếu - Nguyễn Thái Học

17h30: Những hình ảnh bên trong quảng trường Ba Đình trước giờ G

Đoàn xe từ đường đua F1 Mỹ Đình

Đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an xuất phát từ Trường đua F1 vào trung tâm thành phố để tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những cỗ xe uy nghi, xếp thành hàng thẳng tắp, bánh xe lăn đều trên mặt đường mang đến khung cảnh hùng tráng như một thước phim lịch sử đang tái hiện giữa đời thực

Đoàn xe tăng tiến vào giữa tiếng hò reo

Đoàn xe tăng, xe thiết giáp tiến vào đường Thanh Niên trong tiếng reo hò vang dậy của hàng nghìn người dân đứng kín hai bên vỉa hè. Âm thanh rền vang từ những cỗ xe thép hùng dũng hoà cùng tiếng vỗ tay, tiếng gọi nhau đầy phấn khích, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sôi động.

Người dân không khỏi phấn khích và hào hứng

Ai cũng mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này

Nụ cười của các chiến sĩ

Những tiếng hò reo ngập trong không gian

Những "mini concert" giữa phố phường Hà Nội

Hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm, đứng kín hai bên đường, cờ đỏ tung bay rợp trời. Đặc biệt, khi ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên, đám đông đồng thanh hát theo, tạo nên bầu không khí chẳng khác nào một concert lớn giữa lòng Thủ đô. Mỗi giọng hát hoà vang thành tiếng ca chung của niềm tự hào dân tộc.

Clip: Người dân mở "mini concert" giữa phố (Nguồn: S.A)

Người dân đổ về các tuyến phố khu vực trung tâm ngày càng đông hơn. Các chiến sĩ vẫn luôn túc trực, hỗ trợ người dân di chuyển

16h10: Người dân hân hoan vẫy chào đoàn xe của các chiến sĩ

Đoàn xe chở các chiến sĩ đang qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng về điểm tập kết công viên Bách Thảo trong sự hân hoan của người dân, bên trong xe các chiến sĩ cũng đáp trả bằng những nụ cười rất rạng rỡ.

Biển người đứng kín làn đường

Lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực

Các con phố khu vực lân cận đông đúc người qua lại

16h00: Những hình ảnh bên trong Quảng trường Ba Đình

Tại Quảng trường Ba Đình, mọi công tác chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai vẫn đang gấp rút hoàn tất. Hệ thống âm thanh - ánh sáng được kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng đã ổn định đội hình. Không khí trang nghiêm nhưng đầy háo hức bao trùm khắp không gian, sẵn sàng cho một đêm luyện tập quy mô lớn, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Biển người phủ đỏ những con phố

Đầu giờ chiều, tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát, tạo điều kiện để người dân quây quần bên nhau trong bầu không khí hân hoan. Sự háo hức lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.

