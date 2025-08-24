Loại quả được mệnh danh là "nữ hoàng đỏ thắm" đổ bộ vào VN, vận chuyển bằng máy bay sau 72 giờ thu hái

Mận Úc được xuất khẩu sang Việt Nam và trở thành loại quả được nhiều người tiêu dùng chú ý. Ảnh minh họa

Đó là mận Úc.

Vào tháng 2/2025, mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng tại Hà Nội. Trước đó, loại mận này cũng được hai nhà nhập khẩu Summerfruit Australia và Horticulture Innovation Australia (HIA) giới thiệu trong một sự kiện tại TP HCM.

Ngay từ khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam, mận Úc nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Theo bà Liz Trần, đại diện phát ngôn của Summerfruit Australia tại Việt Nam cho hay, mận Úc chủ yếu được trồng tại Victoria và Nam Úc, nơi có điều kiện khí hậu cũng như đất đai lý tưởng để tạo ra loại quả chất lượng cao.

Trên thực tế, không chỉ có kích thước lớn, mận Úc còn rất giàu polyphenol, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe xương, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Mỗi quả mận Úc có thể cung cấp 12% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày (RDI), từ đó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Mận Úc sẽ đến Việt Nam chỉ trong vòng 72 giờ sau khi thu hoạch

Người dân thích thú với sản phẩm mận Úc cao cấp được nhập khẩu vào Việt Nam trong một sự kiện ra mắt vào tháng 2/2025, tại Hà Nội. Ảnh: MT

Loại mận nổi tiếng của Úc phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về độ tươi ngon cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, theo các nhà nhập khẩu cho hay, mận Úc sẽ đến Việt Nam trong vòng 72 giờ sau khi thu hoạch, và được vận chuyển bằng hàng không, đảm bảo độ tươi tối ưu.

Trên thực tế, theo thỏa thuận tiếp cận thị trường nông sản song phương giữa hai nước, mận Úc đã vào Việt Nam, trong khi chanh dây Việt Nam được nhập khẩu vào Úc.

Mận Úc có đặc điểm đa dạng tùy loại, nhưng chung có vỏ màu vàng, đỏ hoặc tím sẫm. Loại mận này có kích thước lớn hơn mận nội, thường có lớp phấn trắng tự nhiên, thịt quả ngọt thanh, giòn và mọng nước. Mận cso vị ngọt đậm và ít chua hơn. Mận Úc rất giàu vitamin C, polyphenol, tốt cho tiêu hóa, xương khớp và hệ miễn dịch.

Mận Úc được nhiều người lựa chọn vì rất giàu vitamin C, polyphenol, tốt cho tiêu hóa, xương khớp và hệ miễn dịch. Ảnh minh họa

Đặc biệt, ở Úc còn có giống mận của bang Queensland với tên gọi "Queen Garnet" (hay Nữ hoàng đỏ thắm), được thế giới quan tâm vì có giá trị dinh dưỡng cao. Theo các chuyên gia, giống mận này dự kiến sẽ mang lại hàng triệu USD cho chính quyền bang Queensland trong thời gian tới.

Ở Việt Nam, ngoài mua về ăn, nhiều người còn mua mận Úc đóng thành hộp mang đi biếu tặng. Theo chia sẻ của một số người dân, mận Úc ăn ngon, lạ miệng, hơn nữa lại có giấy tờ, tem mác đầy đủ nên được nhiều người tin tưởng lựa chọn.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, chiều 20/8. Ảnh: VGP

Mới đây, chiều 20/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng nhấn mạnh, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Thủ tướng đề nghị tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, nhất là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Trên thực tế, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Australia đạt mức tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỷ USD. Hai bên cũng đã tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của nhau. Theo đó, quả chanh leo của Việt Nam đã lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia và quả mận Úc đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 03 tỷ USD. Thủ tướng đánh giá cao việc Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD.