Lật thuyền sup, 2 nữ du khách tử vong trên vùng biển đảo Hải Tặc

Ngày 17-8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết tại xã Tiên Hải (quần đảo Hải Tặc) vừa xảy ra vụ 2 nữ du khách tử vong khi chèo thuyền sup trên biển.

Nạn nhân là chị L.T.T.V. (19 tuổi) và em P.T.T.V. (14 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Đảo Hải Tặc, nơi 2 nữ du khách bị lật thuyền sup tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một gia đình khoảng 15 người đi chơi, mang theo thuyền sup bơm hơi. Đến khoảng 14 giờ phần lớn nhóm người đi bơi về nhà người quen, còn lại 4 người.

Lúc này, chị L.T.T.V. và em P.T.T.V. ngồi lên thuyền sup cho một thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau, nam thanh niên còn lại ngồi trên bờ quan sát. Sau đó, sóng lớn đánh mạnh làm thiếu niên đẩy thuyền hụt tay khiến thuyền trôi ra xa và lật úp làm cả 2 rơi xuống biển.

Thanh niên trên bờ chạy đi tìm người hỗ trợ. Chị L.T.T.V. được vớt lên và nhanh chóng đưa đến trạm y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được em P.T.T.V. cũng trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được trạm y tế xác định đã tử vong.