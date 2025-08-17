Nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Camera tiết lộ gì?

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ việc nghi vợ đâm chồng tử vong, xảy ra tại Phú Thọ. Theo một đoạn camera được lan truyền, vào thời điểm rạng sáng ngày 17/8, một người đàn ông cởi trần tay ôm ngực chạy từ trong nhà ra sân. Theo ngay phía sau là một phụ nữ trẻ, tay cầm vật giống dao. Ngoài ra, còn có 2 người khác, một nam, một nữ chạy theo can ngăn.

Khi người phụ nữ trẻ cầm dao định tiến lại gần thì người đàn ông đứng lên bỏ chạy được một đoạn và ngã gục xuống sân. Người phụ nữ tiếp tục tiến gần về phía nạn nhân nhưng được một người đàn ông khác can ngăn. Sau đó, nạn nhân đứng dậy đi được vài bước thì gục xuống sân.

Sau vụ việc, người phụ nữ trẻ vẫn đứng ở sân, gần vị trí nơi người đàn ông ngã gục. Còn một phụ nữ khác thì gào khóc bên nạn nhân.

Cảnh tượng đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đồng thời tò mò không rõ nguồn cơn do đâu lại dẫn đến sự việc đau lòng đến vậy?

Hiện trường vụ việc, người phụ nữ mặc áo trắng được cho là đã dùng hung khí đâm chồng tử vong. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, chiều 17/8, một lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc nghi là vợ đâm chết chồng. Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/8 tại một nhà dân ở địa bàn xã Liên Hoa (cũ). Vào thời điểm này, người vợ được cho là đã dùng hung khí đâm khiến chồng tử vong.

Vị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Phú Mỹ cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, phía xã chỉ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an từ khi xảy ra sự việc đến giờ.

Phía xã chưa nắm được các thông tin cụ thể cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Vị lãnh đạo cho biết thêm, ngay sau sự việc, người vợ đã bị cơ quan công an bắt giữ.