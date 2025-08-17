Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, hướng đổ bộ vào đâu ở miền Bắc?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.



Dự báo hướng đổ bộ của áp thấp nhiệt đới

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,5 độ Vĩ Bắc - 108,3 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 16,5 độ Vĩ Bắc - 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông - 112,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa); Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) chịu cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới

Đến 13 giờ ngày 19-8 (48 giờ tới), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 22,2 độ Vĩ Bắc - 107,0 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và đặc khu Cô Tô) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.