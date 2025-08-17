Cục CSGT phát thông báo nóng liên quan đến bằng lái xe của hàng triệu người dân cả nước

Sát hạch đỗ và cấp đổi bằng lái xe thành công trên hệ thống là đủ điều kiện lái xe

Ngày 15/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi những thông tin phản ánh về đường dây nóng và trên trang Fanpage Facebook Cục CSGT, Cục trưởng Cục CSGT đã nắm bắt được những thắc mắc, khó khăn, bức xúc của người dân về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Do giấy phép lái xe bản vật lý hiện đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định, số lượng cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nên Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn như sau:

Đối với các trường hợp sau khi thi sát hạch giấy phép lái xe đạt yêu cầu (đỗ) là đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường.

Đối với các trường hợp sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống cũng đủ điều kiện để lái xe trên đường.

Lực lượng CSGT thực hiện kiểm soát giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, không được đòi hỏi phải có giấy phép lái xe bản vật lý. Người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số giấy phép lái xe (nếu có), hoặc số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do Cảnh sát giao thông cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp).

Nếu người dân gặp trường hợp lực lượng CSGT không chấp nhận việc kiểm tra giấy phép lái xe trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi buộc phải có giấy phép lái xe bản vật lý, có thể cung cấp thông tin (bao gồm: thời gian, địa điểm, lực lượng CSGT kiểm soát) tới các kênh tiếp nhận sau:

Số điện thoại của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539 hoặc qua Fanpage Cục Cảnh sát giao thông; số điện thoại trực ban Cục CSGT: 0931118080 để được hỗ trợ giải quyết ngay.

Trường hợp người dân đã học tại các trung tâm đào tạo lái xe, cần kiểm tra xem trung tâm đó đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch lái xe tại cơ quan CSGT chưa? Nếu đã nộp mà bị kéo dài thời gian chờ đợi sát hạch, cũng có thể thông tin tại các kênh trên để được hỗ trợ giải quyết.

Xuất trình bằng lái xe trên VNeID hoặc số bằng lái xe khi được kiểm tra

Sau khi sát hạch giấy phép lái xe thành công, bạn sẽ đợi trong 3 ngày để được cấp số giấy phép lái xe (cần thiết bạn liên hệ với trung tâm đào tạo lái xe hoặc Phòng Cảnh sát giao thông nơi cư trú).

Bạn tiến hành cập nhật giấy phép lái xe lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bạn có thể xuất trình giấy phép lái xe được cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trường hợp chưa cập nhật được giấy phép lái xe bạn có thể cung cấp số giấy giấy phép lái xe cho lực lượng Cảnh sát giao thông đang kiểm soát. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tra cứu trên phần mềm chuyên dụng để biết giấy phép lái xe của bạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cục CSGT

Bạn có giấy phép lái xe bản vật lý hoặc đã được cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc có số giấy phép lái xe thì đều được điều khiển loại xe đúng với hạng được phép lái và tự do lưu thông. Chú ý chấp hành pháp luật và lái xe an toàn!