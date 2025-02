60,4 triệu bằng lái xe của người dân Việt Nam sẽ được quản lý như thế nào từ ngày 1/3?

Hệ thống cơ sở dữ liệu về cấp Giấy phép lái xe đang quản lý 60,4 triệu giấy phép

Bộ Công an đã tiếp nhận, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX được Bộ Công an tiếp nhận và tổ chức thực hiện từ ngày 01/3/2025 theo hướng giao Cục CSGT quản lý việc sát hạch, cấp, đổi GPLX cho người dân.

Phòng CSGT sẽ tiếp nhận hồ sơ tổ chức sát hạch, hồ sơ cấp, đổi GPLX, hoàn thành thủ tục cấp GPLX (khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính) truyền dữ liệu về Cục CSGT để Cục CSGT cấp GPLX điện tử gửi địa phương in trả người dân đồng thời tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) có giá trị như GPLX bản vật lý.

Các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi Bộ Công an quản lý. Ảnh minh họa: Phunu Today

Các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ GTVT và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi GPLX bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp và cổng dịch vụ công quốc gia. địa chỉ cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.

Hiện nay phôi để phục vụ công tác cấp, đổi GPLX cho người dân đang thiếu. Khi tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX, Bộ Công an phải thay đổi mẫu phôi, màng bảo an… và những nguyên vật liệu này được đặt nhập khẩu từ nước ngoài vì vậy cần mất thời gian 03-04 tháng để có thể cấp được GPLX theo mẫu phôi của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, hiện tại hệ thống cơ sở dữ liệu về cấp GPLX đang quản lý 60,4 triệu GPLX, việc Bộ Công an tiếp nhận số lượng rất lớn dữ liệu trong thời gian ngắn với khối lượng công việc nhiều nên không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định.

Do vậy, để bảo đảm quyền lợi cho người dân, Bộ Công an sẽ giao các đơn vị chức năng cấp giấy hẹn để người dân tham gia giao thông trong thời gian chưa in được GPLX, đồng thời tích hợp GPLX điện tử cho người dân trên các ứng dụng VNeID, ứng dụng của lực lượng CSGT (VNTraffic) phù hợp với pháp luật.

GPLX của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường và chỉ phải đổi GPLX khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang GPLX do Bộ Công an cấp.

Thủ tục, cách thức đổi, cấp giấy phép lái xe từ ngày 1/3

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp

Người được đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ thực hiện hồ sơ bao gồm: Đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định; giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn cấp (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1); bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của giấy phép lái xe, căn cước công dân; hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

"Trường hợp giấy phép lái xe được tích hợp hai hạng mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng bằng lái của một hạng thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại", đại diện Cục CSGT cho biết.

GPLX của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường. Ảnh minh họa: Người đưa tin

Ngoài ra, người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp thì người dân đến trụ sở Công an xã, phường thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng CSGT Công an các tỉnh thành phố.

Mỗi lần đổi, cấp lại giấy phép lái xe người dân sẽ phải nộp 135.000 đồng tiền phí (thực hiện theo Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

"Người dân được nhận kết quả sau năm ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục CSGT sau ba ngày tiếp nhận hồ sơ", đại diện Cục CSGT thông tin thêm.

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến

Người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe". Tại đây, người dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận, lý do đổi giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin giấy phép lái xe đã cấp bằng số giấy phép lái xe.

Tiếp theo, người dân kiểm tra thông tin cá nhân và giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin sức khỏe đã khám bằng mã giấy khám sức khỏe hoặc số căn cước công dân, sau đó xem chi tiết sức khỏe. Sau đó, xem hướng dẫn và tải ảnh chân dung.

Người dân chỉ phải đổi GPLX khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang GPLX do Bộ Công an cấp. Ảnh minh họa: Cục CSGT

Bước tiếp là đính kèm thành phần hồ sơ theo hướng dẫn, kiểm tra lại thông tin liên hệ. Rồi cam kết thông tin và nhấn tiếp tục. Người dân cần lựa chọn hình thức nhận kết quả, kiểm tra thông tin người nhận và nhập địa chỉ nhận kết quả.

Cuối cùng là chọn "Nộp hồ sơ", có thể xem lại thông tin sau khi nộp hồ sơ thành công.

Sau khi nhấn "Nộp hồ sơ" người dân đã đăng ký ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên công dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin cần bổ sung).

Với hình thức cấp, đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến sẽ mất 115.000 đồng/lần cấp (thực hiện theo Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính).

Đồng thời, thời gian trả kết quả và hiển thị thông tin lên VNeID sẽ tương đương với làm trực tiếp. Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.