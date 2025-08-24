Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.Tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội, ông Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, BQL cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Tổ chức di dời dân càng sớm càng tốt, tuyệt đối không để người dân ở lại trong khu vực nguy hiểm. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy cả hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.