Bắt Lê Khánh Thành cùng 10 con gà và 3 con ngan

Ngày 11/11, theo thông tin từ công an xã Bắc Thuỵ Anh (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm cắp vật nuôi sau 3 tiếng tiếp nhận tin báo.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 04/11, Công an xã Bắc Thuỵ Anh tiếp nhận trình báo của bà T.T.N, sinh năm 1984, trú thôn Tứ Cường, xã Bắc Thuỵ Anh về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 10 con gà và 03 ngan, trị giá khoảng 3,4 triệu đồng.

Đối tượng Lê Khánh Thành và vật chứng

Sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm đấu tranh với tội phạm trộm cắp, đặc biệt là vật nuôi của người dân, Tổ Phòng chống tội phạm - Công an xã đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn.

Sau khoảng 3 giờ tích cực xác minh, Công an xã đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Khánh Thành, sinh năm 1995, trú thôn Minh Vũ, xã Đông Thuỵ Anh là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp trên.

Khai thác mở rộng, Thành khai nhận trước đó 2 ngày, vào rạng sáng ngày 02/11/2025, đã trộm cắp 17 con gà và 05 con ngan của gia đình ông V.V.S, sinh năm 1960, trú tại thôn Đông Đoài, xã Bắc Thuỵ Anh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 06/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Khánh Thành để xử lý theo quy định.