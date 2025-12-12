Trèo lên trụ điện bắt ong vò vẽ, nam thanh niên tử vong

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10/12 tại xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân là anh D.T.N, sinh năm 1999, trú xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, anh D.T.N. leo lên trụ điện cao thế trước Đình thần Tân Bình (ấp Cầu Xáng) thì bị điện giật chết. Thông tin người dân kể lại, anh N nằm trong đội bắt ong vò vẽ chuyên nghiệp, có mang đồ bảo hộ. Vị trí trụ điện ở ấp Cầu Xáng.

Khi thấy anh N định trèo lên lấy tổ ong vò vẽ đóng trên giá đỡ gần đỉnh trụ điện, người bán nước gần đó đã ngăn cản vì sợ ong bay ra chích người. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn trèo lên và bị điện giật tử vong.

Trước đó, một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội TikTok với nội dung “Trèo lên trụ điện bắt ong, thật sự liều lĩnh” thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo nội dung trong clip, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ leo lên trụ điện để bắt ong thì bị điện giật. Người đàn ông sau đó ngất xỉu và treo lơ lửng trên trụ điện. Nhiều người không dám lên cứu vì sợ bị điện giật.