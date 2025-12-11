Vụ nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong ở quán bi-a: Bất ngờ quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân

Vụ xô xát tại quán bi-a khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, xảy ra chiều ngày 7/12 ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị đã khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là Phạm Anh Quân (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, đang là học sinh lớp 12).

Theo nguồn tin trên báo VTC News, ngày 10/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Chinh là người trực tiếp xô xát với Quân, dẫn đến sự việc đau lòng.

Nguyễn An Bảo Chinh đã bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 7/12, tại quán bi-a ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, Quân và Chinh phát sinh mâu thuẫn cá nhân nên xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau. Vụ việc khiến Chinh bị thương nhẹ, còn Quân bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nam sinh được đưa đi cấp cứu song đã tử vong vào chiều ngày 8/12.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, Quân và Chinh vốn là bạn bè, cùng quê và thường xuyên chơi với nhau. Cả hai phát sinh mâu thuẫn bất ngờ trong lúc đang ở quán bi-a.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ ẩu đả.

Trước đó, 2 đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, cả hai đang chơi tại quán, sau đó có lời qua tiếng lại rồi bất ngờ lao vào đánh nhau, đấm đá túi bụi. Trong lúc xô xát, Quân trèo lên bàn bi-a, bất ngờ bị ngã ra rồi nằm bất động.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.