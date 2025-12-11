Người từ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Hai nhóm được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Với đa số đại biểu tán thành, sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết được thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2026, cho phép mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tại phiên họp sáng 11/12. Ảnh: Như Ý

Quốc hội cũng cho phép tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Điểm đáng chú ý khác, Nghị quyết nêu rõ về việc thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Về chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Đối với người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%...

Hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tại phiên thảo luận ở tổ, có ý kiến cho rằng, để đảm bảo tính khả thi, cần tập trung vào những mục tiêu chính như phòng dịch tốt, tiêm chủng, tập trung cho y tế cơ sở, y tế trường học và cơ bản là phòng bệnh, đảm bảo tiết kiệm, tránh đầu tư dàn trải.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý

Giải trình vấn đề này, Chính phủ nêu rõ, chương trình được xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, trong đó xác định phòng bệnh là nhiệm vụ trung tâm, y tế cơ sở là nền tảng, y tế dự phòng là then chốt và chăm sóc sức khỏe ban đầu là trụ cột của hệ thống y tế.

Trên tinh thần đó, chương trình không phân tán nguồn lực mà tập trung vào các lĩnh vực có tính nền tảng và tác động lan tỏa lớn. Các nội dung phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, dinh dưỡng, nước sạch, y tế trường học , quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng được bố trí chủ yếu trong dự án nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở và dự án nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Việc thiết kế chương trình theo cấu trúc dự án nêu trên bảo đảm nguồn lực được tập trung vào các mục tiêu then chốt, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt về sức khỏe cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, phù hợp với yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế, Chính phủ khẳng định.