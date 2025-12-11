Tin tưởng bạn trai Nguyễn Đình Hưng, người phụ nữ 45 tuổi mất trắng 400 triệu, còn bị tống tiền 4 tỷ đồng với chiêu thức tinh vi

Sáng 11/12, Công an xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngăn chặn vụ việc đe dọa, tống tiền qua mạng với số tiền 4 tỷ đồng.

Theo đó, chị N.T.T (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”.

Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, nhanh chóng tạo dựng lòng tin rồi gợi ý “đầu tư” vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận. Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Sau khi được cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị N.T.T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.

Tại cơ quan Công an, chị T. vẫn tuyệt đối tin tưởng tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”, cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài; đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo. Sau khi được lực lượng Công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an xã Cẩm Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm ảo để đe dọa, tống tình hoặc ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các “sàn giao dịch tiền ảo” giả mạo. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết gồm: làm quen, tán tỉnh nhanh chóng để tạo lòng tin; đưa ra lời mời “đầu tư” siêu lợi nhuận hoặc đe dọa tung hình ảnh riêng tư để buộc nạn nhân chuyển tiền; yêu cầu giao dịch qua các ứng dụng, sàn tiền ảo không rõ nguồn gốc.

Công an xã đề nghị người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản lạ, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.