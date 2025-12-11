Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, trời rét buốt, nền nhiệt Hà Nội giảm sâu thấp nhất 12 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, t rong 24 giờ qua, thời tiết Bắc Bộ có ngày nắng, đêm có mưa vài nơi và sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–27°C. Hiện nay (11/12), một khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khoảng ngày 13.12, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6 và giật cấp 7. Từ ngày 13.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện rét đậm từ ngày 13-14.12, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao dưới 5°C; đồng bằng Bắc Bộ 11-14°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 12 đến ngày 13.12 có mưa vừa, mưa to kèm dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14°C.

Trên biển, từ chiều 13/12, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật 8–9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật 9, sóng cao 4-6m. Từ tối và đêm 13.12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (gồm vùng biển Tây Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13 đến hết đêm 14.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xuất hiện mưa vừa, cục bộ mưa to.

Đợt rét đậm, rét hại sắp tới có thể gây ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm chậm sinh trưởng cây trồng. Mưa lớn khiến các vùng trũng dễ ngập úng, tiềm ẩn lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở các khu vực có độ dốc. Bên cạnh đó, gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.