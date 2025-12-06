Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh "lạ thường", dự báo thời điểm rét đậm nhất 2025

Dự báo ngày mai (7/12), miền Bắc có mưa rải rác. Từ 8-10/12, miền Bắc ít mưa, trời rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Từ 12/12, trời có thể chuyển rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt tại miền Bắc giảm 6 - 7 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất khoảng 17 độ C, thấp nhất khoảng 12 - 13 độ C. Trong khi đó, tại Cao Bằng, Lạng Sơn - những tỉnh đầu tiên đón không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 11 độ C, thấp nhất khoảng 6 độ C.

Ông Hoàng Đức Cường, Cục phó cục Khí tượng thủy văn chia sẻ với báo Thanh Niên trong tháng 12, ở các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh tiếp tục tăng tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.khong khi lanh suong muoi

Từ ngày 6-10/12, miền Bắc ít mưa, rét về đêm và sáng, riêng 7/12 có mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 6/12



Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.