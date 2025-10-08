Hơn 500 nhân viên sale trong vụ Mr Pips sắp bị khởi tố?

Chiều 6/10, tại họp báo quý 3 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips) là người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép.

Vụ án Mr Pips lừa đảo

Đường dây của Nam hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế. Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại buổi họp báo

Hiện, ngoài 47 bị can đã khởi tố, Công an Hà Nội còn triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh. Trong số này có 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 senior manager, 5 quản lý văn phòng cấp cao.

Họ bước đầu khai được trả lương và hoa hồng từ 1 đến 4% giá trị giao dịch. Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ - nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương. Sau đó, bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.

Qua đối chiếu sao kê, công an xác định, thu nhập của nhân viên dao động với số tiền cách biệt, có người chỉ hơn 3,9 triệu đồng song cũng có người tới hơn 6,5 tỷ đồng. Trong đó, 520 sale được nhận thưởng từ 345.000 đồng đến 6,2 tỷ đồng; 36 người nhận mức 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng 200 đến 500 triệu đồng.... Tổng cộng, gần 600 người được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Vnexpress, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và cơ bản thống nhất với VKSND Hà Nội để khởi tố khoảng 550 người".

Phó giám đốc Công an Hà Nội cũng thông tin thêm: Mr Pips sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước. Cụ thể, Nam và người thân gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia. Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp như hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD, một căn hộ tại Dubai trị giá 600.000 USD, hai chung cư tại Australia trị giá 700.000 USD, một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 400.000 USD.

125 bất động sản liên quan nhóm Nam bị phong tỏa giao dịch. Ảnh: Công an cung cấp

Nam cũng có bộ sưu tập nhiều xe đắt tiền, nhưng hai ôtô Lexus, một Range Rover Defender tại Campuchia trị giá 500.000 USD, hai xe Rolls-Royce tại Dubai khoảng 700.000 USD. Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa, thu hồi tài sản theo pháp luật quốc tế.

Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ngoài việc kêu gọi Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ra đầu thú, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế một người Thổ Nhĩ Kỳ - nghi can đứng đầu đường dây.

Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.