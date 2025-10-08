6 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ tại Thái Nguyên

Thái Nguyên đang đối mặt với tình hình mưa lũ nguy hiểm do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Sau khi vượt đỉnh lũ lịch sử, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy, tỉnh Thái Nguyên tối qua (8/10) đã ghi nhận cao hơn lũ năm 2024 gần 1m. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng đã phải phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông trong tỉnh.

Tính đến 19h30 tối qua, tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhân 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích do mưa lũ.

Mực nước tại nhiều trạm đo vượt mức báo động 3, đặc biệt tại trạm Gia Bảy, Chã và Ba Bể. Lũ lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực trung du, miền núi. Nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên đã mất điện diện rộng, nhiều khu dân cư đã phải di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tích cực cứu hộ 270 em học sinh bị mắc kẹt trong Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì. (Ảnh: TTXVN)

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, tỉnh Thái Nguyên có hơn 270 học sinh bị mắc kẹt do trường bị cô lập khi nước lũ dâng cao. Đến chiều qua, khoảng 100 em đã được di dời đến nơi an toàn. Công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang được tiếp tục, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn. Nước chảy xiết và đường vào trường bị chia cắt đã cản trở nỗ lực của lực lượng cứu hộ.

Trước khi di dời, các em đã được hướng dẫn lên tầng 2, tầng 3 để tránh lũ. Đồng thời, nhà trường cũng đã chuẩn bị và tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống cho các em.

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời có những biện pháp ứng phó cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các học sinh còn lại và cho toàn bộ khu vực.