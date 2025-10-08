Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên, trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm. Mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Mực nước lúc 3h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) 29,90m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 1,09m. Lúc 1h ngày 8/10, mực nước tại trạm Đáp Cầu 6,05m, dưới báo động (BĐ)3 0,25m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17m, trên BĐ3 1m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,97m, trên BĐ3 0,67m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,30m, mức BĐ2. Trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,57m, dưới BĐ2 0,43m.

Ngập lụt diễn ra diện rộng ở Thái Nguyên. (Ảnh: Lê Duy Khắc)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 là 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 9/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Ngập lụt diện rộng xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên (duy trì trong 3-4 ngày tới), Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng gồm các xã:

Thái Nguyên: Phường Phan Đình Phùng, phường Linh Sơn, phường Tích Lương, phường Gia Sàng, phường Quyết Thắng, phường Quan Triều, phường Phổ Yên, phường sông Công, phường Bá Xuyên, Phú Bình, Điềm Thụy, Kha Sơn, Tân Khánh, Đồng Hỷ, Văn Lăng, phường Bách Quang, phường Vạn Xuân, phường Trung Thành, Chợ Đồn, Thanh Thịnh, Chợ Mới.

Bắc Ninh: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang,Yên Trung, phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, phường Tiền Phong, phường Phượng Sơn, Phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn. Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, Xã Phật Tích, phường Trí Quá, phường Thuận Thành, phường Mão Điền, Chi Lăng, phường Bồng Lai, phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức.

Lạng Sơn: Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt, Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang.

Ngoài ra, các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ cũng có nguy cơ ngập lụt.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh, thành miền Bắc

Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 7/10 đến 4h ngày 8/10), Bắc Bộ, Thanh Hoá mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mù Cả (Lai Châu) 89,2mm; Đoàn Kết (Phú Thọ) 175,8mm; Trịnh Tường (Lào Cai) 220mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 202,8mm; Cây Thị (Thái Nguyên) 292,7mm; Nước Hai (Cao Bằng) 170,4mm; Tân Tri (Lạng Sơn) 87,4mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 198,8mm; Hồ Vũng Sú (Thanh Hoá) 72,6mm...

Trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 7/10 đến 4h ngày 8/10), TP Hải Phòng và tỉnh Nghệ An mưa vừa, cục bộ mưa to như Cát Bà (TP Hải Phòng) 103mm; Quế Phong (Nghệ An) 64,6mm...

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến ở Phú Thọ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Thanh Hóa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Lượng mưa các khu vực khác thuộc Bắc Bộ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

"Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao, đặc biệt tại Cao Bằng đã xuất hiện động đất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa giảm hoặc không mưa", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Lạng Sơn là cấp 2; cấp 3 tại Thái Nguyên và Cao Bằng.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.