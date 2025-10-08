Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

Đêm 7-10, trên rất nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi để nhờ cộng đồng mạng, các lực lượng cứu hộ xem được tin để đến cứu hộ khẩn cấp người thân của mình trước tình trạng ngập lụt nặng nề đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lũ trên sông Cầu ngày 7-10, gây ngập lụt nặng nề. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lúc 22 giờ ngày 7-10, trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,78 m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 0,97m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh ở mức 29,90m, trên báo động (BĐ) 3: 2,9m (trên mức lũ lịch sử năm 2024: 1,09m), sau xuống chậm.

Bạn Trịnh Thắm viết: "SOS! Bố mẹ em đang kẹt trong nhà, máy hết pin không liên lạc được ra ngoài. SĐT 0978897420/số bác em 0984434143. Nhà mái xanh dương, Ngõ đối diện Trạm biến áp Xóm Gốc vối 1, phường Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên".

Một người dân kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Ảnh: OFFB

Còn bạn An Như thì cầu cứu: "Nhà bố mẹ em có cụ 97 tuổi, bố và mẹ em gần 80 tuổi. Nước ngập quá cao, không đồ ăn, nước vẫn đang lên. Rất mong được cứu trợ hoặc có thể đưa mấy cụ già đến nơi an toàn. Địa chỉ: xóm ấp Thái, xã Đồng Hỷ, Thái nguyên (gần khu đô thị hồ điều hòa thí Nguyên. Số điện thoại: 0948151661. Rất mong được cứu trợ khẩn cấp. E cảm ơn".

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người thân. Ảnh: OFFB

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người. Ảnh: OFFB

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người thân. Ảnh: OFFB

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người thân. Ảnh: OFFB

Chiều tối 7-10, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng bão số 11 Matmo, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp khẩn nhằm đánh giá toàn diện tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đang lên chậm. Tuy nhiên, một số xã khu vực phía Nam có khả năng ngập sâu trong những ngày tới, hiện đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương; nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người thân. Ảnh: OFFB

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người thân. Ảnh: OFFB

Lực lượng vũ trang, công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để ứng cứu. Bộ đội địa phương đã triển khai lực lượng ngay từ đầu; Công an tỉnh huy động 100% quân số, phối hợp cùng trên 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động của Bộ Công an được tăng cường từ sáng 7-10, tập trung di chuyển, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự.

Ở khu vực đê Chã, chính quyền đã tổ chức di dời khẩn cấp 67 hộ dân sinh sống ngoài đê vào nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến nước dâng. Trong tổng số 38 tuyến đường tỉnh, hiện có 10 tuyến bị chia cắt, cô lập; ngành giao thông, xây dựng đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, khắc phục tạm để thông tuyến sớm nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.