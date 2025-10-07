Lũ dâng cao "không kịp trở tay", người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu

Từ đêm 6 đến sáng 7/10, khu vực tỉnh Thái Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, sạt lở, phương tiện không đi lại được.

Nước lũ dâng bất ngờ ở Thái Nguyên khiến ai nấy không kịp trở tay, bất lực nhìn dòng nước nhấn chìm tất cả. Những dòng trạng thái ghi lời cầu cứu vì đang bị cô lập trong biển nước, người ướt sũng, không đồ ăn, không nước uống được đăng tải lên mạng xã hội kèm số điện thoại nhận được nhiều chia sẻ từ cư dân mạng.

Bà Nguyễn Thị Lành (trú xã Đồng Quán, xã Dân Tiến, Thái Nguyên) cho biết, gia đình đang bị cô lập trong vùng ngập lụt. Nước lên tận mái nhà, chảy xiết mạnh. Gia đình có 4 người lớn, trong đó có người bị ung thư.

" Nước lên nhanh từ 2h sáng nay, gia đình tôi phải di chuyển nhanh lên nóc ngôi nhà cấp 4. Xung quanh cũng còn nhiều hộ gia đình mắc kẹt nhưng nhà cửa họ kiên cố và cao tầng hơn" , bà Lành nói.

Người dân leo lên nóc nhà, lên mạng xã hội cầu cứu giúp đỡ.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News , bà Mông Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, nhiều người dân sống trên địa bàn xã đang bị cô lập do mưa lũ lên nhanh.

" Hiện tại địa phương đang tập trung cứu trợ những người dân ở trong vùng ngập lụt, nhất là những khu vực ngập sâu, không có điện.

Với những trường hợp cầu cứu trên mạng xã hội, chúng tôi đang cố gắng liên hệ nhưng do sóng điện thoại lúc có, lúc không hoặc điện thoại hết pin nên rất khó cho công tác cứu hộ ", bà Nhung nói.

UBND xã Dân Tiến cũng đang đề xuất sự hỗ trợ từ các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ người dân vùng ngập lụt.

Trong khi đó, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công điện khẩn về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa diện rộng, phổ biến từ 100-437mm. Lượng mưa ghi nhận tại Hóa Thượng 437,6mm; Sông Cầu 412,6mm; Đồng Quang 364,6mm; Quan Triều 347,2mm; Nam Hòa 338,6mm...

Khu vực trung tâm Thái Nguyên ngập sâu.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại các phường trung tâm và các vùng trũng thấp. Nước sông Cầu đang dâng cao, trạm Chợ Mới 57,75m, dưới báo động 3 là 0,25m; trạm Gia Bảy 27,12m, trên báo động 3 là 0,12m; trạm Chã là 6,74m, thấp hơn BĐ1 là 1,26m...

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đưa người dân khỏi các điểm ngập.

Hiện trời mưa to, mực nước sông Cầu và các sông trên địa bàn đang tiếp tục dâng. Nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu cao 2-2,3m so với báo động 3 (vượt mốc đỉnh lũ 28,81m tại trạm Gia Bảy do cơn bão số 3 Yagi năm 2024 gây ra).