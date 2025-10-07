Chỉ ít giờ tới, các khu vực này tiếp tục mưa to đến rất to

Theo Tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại khu vực nội thành Hà Nội từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 14h50: Ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy các khối mây đối lưu đang hình thành và phát triển mạnh trên khu vực Ngọc Hà, Nghĩa Đô và Giảng Võ.

Bên cạnh đó, một vùng mây đối lưu khác từ phía đông nam cũng đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo trong khoảng từ nay đến 4 giờ tới, các khu vực Ngọc Hà, Giảng Võ, Nghĩa Đô, Dương Nội, Hà Đông, Định Công và Hoàng Liệt sẽ xuất hiện mưa rào và dông, sau đó hiện tượng này có thể lan rộng ra các khu vực khác thuộc nội thành. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, trong 6 giờ tới, cần cảnh giác nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, Thanh Hóa.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 07/10/2025

Khu vực TP. Hà Nội:

Thời tiết nhiều mây, ban ngày có mưa to đến rất to kèm dông, đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể mưa lớn cục bộ. Gió đông nam cấp 2–3. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–25 độ C, cao nhất từ 26–28 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 21–24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25–28 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng vào ban đêm có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 26–29 độ C.

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế:

Trời có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc (từ Nghệ An đến Hà Tĩnh) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C; cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất từ 31–34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ:

Thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18–21 độ C; cao nhất từ 27–30 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2–3. Cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất từ 31–34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh:

Thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông đề phòng khả năng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26 độ C; cao nhất từ 32–34 độ C.