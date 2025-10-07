Vì sao Hà Nội mưa lớn?

Trong ngày 7/10, do mưa lớn đã khiến nhiều điểm, tuyến đường trên khu vực Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông báo, đến chiều nay, thành phố có 37 vị trí nước đã rút, lưu thông bình thường.

Cụ thể, toàn thành phố còn 106 vị trí ngập nước, trong đó có 83 điểm ngập nước vẫn lưu thông được và 23 điểm ngập sâu, không lưu thông được. Thành phố có 2 sự cố cây xanh gãy, đổ ra đường, ở phố Nghĩa Tân (đoạn UBND phường Nghĩa Đô) và phố Đinh Núp (trước trường Mầm non Tuổi thơ).

Ảnh: Như Hoàn

Theo thông tin từ bản tin thời tiết của VTV vào ngày 7/10, nguyên nhân gây mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận như Thái Nguyên, Bắc Ninh... là do khuynh hướng hội tụ kinh hướng của hai đới gió. Một là gió Đông Nam ở rìa phía Tây của cao áp cận nhiệt đới và hai là đới gió Tây Nam từ hoàn lưu của vùng thấp gây đối lưu mạnh mẽ và trút mưa xuống.

Cơ quan khí tượng cho biết mưa ở miền Bắc vẫn còn nhưng với cường độ giảm dần. Tại Hà Nội, sau trưa 7/10, mưa đã ngớt hẳn và dự báo chỉ còn mưa rào rải rác trong ngày 8/10. Từ ngày 9/10, thời tiết khu vực được dự báo chuyển tốt hơn, trời hửng nắng và khô ráo trở lại.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa lớn trên diện rộng. Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa ở mức rất to, vượt ngưỡng nguy hiểm, trong đó một số điểm đạt mức kỷ lục nhiều năm trở lại đây.

Tại Thái Nguyên, trạm đo ở Hóa Thượng ghi nhận lượng mưa 564,2mm – mức cao nhất trong khu vực; Bắc Ninh (Bố Hạ) 452,2mm, Lào Cai (Trịnh Tường) 206,8mm, Cao Bằng (Nguyên Bình) 226,8mm, Lạng Sơn (Quyết Thắng) 244,7mm, Quảng Ninh (Chúc Bài Thọ) 237,2mm, Thanh Hóa (Tén Tằn) 210,8mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn bị ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa hoàn toàn, đồng nghĩa với việc đất đá không còn khả năng thấm nước - yếu tố làm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực đồi núi dốc hoặc ven suối nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, trong 3 - 6 giờ tới, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lượng mưa dự kiến:Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ: 30 - 60mm, có nơi trên 120mm; Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh: 20 - 40mm, có nơi trên 80mm; Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ: 10 - 30mm, có nơi trên 60mm.

Đáng chú ý, trong thời gian mưa lớn, Cao Bằng vừa ghi nhận hiện tượng động đất nhẹ, khiến khu vực này trở thành điểm nóng về nguy cơ trượt lở, sụt lún đất. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngay cả khi mưa giảm, đất đá đã ngấm nước lâu ngày vẫn có thể sạt lở bất ngờ.

Trong 6 giờ tới, dự báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún nền đất có thể xảy ra tại nhiều xã, phường của các tỉnh miền núi phía Bắc (chi tiết được liệt kê trong Phụ lục 1 của Trung tâm).

Căn cứ vào diễn biến mưa và điều kiện địa chất, Trung tâm Dự báo KTTVQG nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất như sau: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Cấp 1; Lạng Sơn: Cấp 2; Thái Nguyên, Cao Bằng: Cấp 3

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, làm gián đoạn sản xuất và giao thông cục bộ. Các địa phương được khuyến cáo tăng cường kiểm tra hiện trường, chủ động di dời dân khỏi vùng nguy cơ cao, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo.

Khuyến cáo người dân sinh sống tại khu vực ven sông, suối, sườn núi hoặc vùng trũng thấp không nên qua suối, ngầm, khu vực ngập sâu trong thời điểm này. Các phương tiện nên hạn chế di chuyển qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng.