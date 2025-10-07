Cục khí tượng thuỷ văn nói về cơn bão số 12

Theo báo Lao động, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các vấn đề nóng liên quan đến cảnh báo và hậu quả của thiên tai đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn - khẳng định, cho tới hiện tại, hệ thống dự báo chưa tiếp nhận thông tin liên quan đến cơn bão số 12.

Bão Hạ Long là cơn bão số 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: Weathernerds.org/ báo Lao động.

"Chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông vì từ giờ đến cuối năm vẫn còn bão. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi chưa thấy có một điều kiện nào để xuất hiện cơn bão số 12 trên Biển Đông.

Trên mạng xã hội cũng có thông tin rằng, đã có cơn bão ngay sau bão số 11 Matmo. Đây là cơn bão số 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương và được đặt tên ngay sau tên của Việt Nam cung cấp là Hạ Long. Do đó, nhiều người hiểu nhầm bão Hạ Long là cơn bão số 12. Tuy nhiên, cơn bão này không đi vào Biển Đông nên không phải cơn bão số 12 như những thông tin trên mạng xã hội đưa", ông Cường thông tin.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng dự báo những ngày tới bão hướng về vùng biển ngoài khơi phía đông nam nước này, sau đó bão đổi hướng đi theo hướng đông, không hướng về phía Biển Đông.

Về diễn biến mưa bão từ nay đến cuối năm, ông Cường cho biết hiện tượng ENSO có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt một chu kỳ La Nina.

Do đó, từ nay đến hết năm, có khoảng 4-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng đến nước ta - mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.