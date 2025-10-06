Hoàn lưu bão số 11 Matmo có thể gây mưa to, dông lốc, Thủ tướng chỉ đạo không chủ quan, lơ là

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188 ngày 6-10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.



Nước lũ tràn vào một bệnh viện ở Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: MXH

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 6-10, bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự báo hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong ngày 6 đến 7-10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn tới trên 300 mm (đặc biệt nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng.

Ứng phó hoàn lưu bão số 11, không lơ là, chủ quan!

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Công điện số 186 ngày 4-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó bão số 11, tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh khu vực trung du và miền núi, chỉ đạo, huy động các lực lượng (xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, công an, quân đội, các lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, thanh niên…) triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trong đó:

Căn cứ tình hình thực tế và dự báo mưa lũ tại địa phương chỉ đạo có thể nghiên cứu cho học sinh không phải đến trường mà học trực tuyến nếu thấy cần thiết để bảo đảm an toàn cho học sinh là trên hết.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an, cơ quan chức năng kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai.