Clip động đất ở Quảng Ngãi rạng sáng 6/10, 19 trận động đất trong một đêm

Ngày 6/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Trong đó có một trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter xảy ra vào khoảng 1h28' sáng 6/10, tại xã Măng Bút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ tối 5/10 qua đến 5 giờ 57 sáng 6/10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra trận động đất mạnh vào sáng sớm nay (6/10) và những đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự chú ý.









19 trận động đất ở Quảng Ngãi trong 1 đêm đã khiến nhiều điểm trường bị hư hỏng, sập mái, nứt tường. Thông tin trên PLO, Trường PTDT bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (Quảng Ngãi) đã có báo cáo về thiệt hại và ảnh hưởng của trận động đất rạng sáng ngày 6/10 gửi UBND xã Măng Bút.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của các trận động đất liên tiếp xảy ra đêm 5/10 và rạng sáng 6/10, nhiều hạng mục của Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị hư hỏng nặng. Khu nhà hiệu bộ bị hư hỏng hoàn toàn phần mái ngói tầng 2.

4 phòng ở của học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt, ảnh hưởng đến kết cấu tường. Tại các điểm trường phụ, tình trạng hư hỏng cũng được ghi nhận. Điểm trường Đắk Chun có hai vị trí nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và cột; điểm trường Đắk Lanh có hai phòng học bị đứt gãy tường bao quanh.