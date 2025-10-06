Quảng Ngãi hứng liên tiếp 4 trận động đất lúc rạng sáng, có trận 4.9 richter

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra rạng sáng nay ở 2 xã Măng Bút, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó 0 giờ 41 phút 19 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Bản đồ chấn tâm của trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Cũng tại xã Măng Bút, 1 giờ 0 phút 17 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.875 độ vĩ Bắc, 108.146 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Tiếp đén, lúc 1 giờ 28 phút 42 giây, một trận động đất xảy ra tại xã Măng Ri có độ lớn 4.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Cuối cùng, lúc 1 giờ 46 phút 25 giây, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.830 độ vĩ Bắc, 108.132 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 4 trận động đất trên.