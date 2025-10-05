NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

Tối 5-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay đã ngăn chặn thành công khối lượng lớn ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Cận cảnh nửa tấn ma tuý vừa bị bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, tại xã Dân Hoá (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đấu tranh thành công chuyên án QT925.3, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 500 kg ma tuý các loại.

Thời điểm trên, các lực lượng đã chặn một xe đầu kéo từ Lào vào biên giới Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bởi có nhiều dấu hiệu bất thường.

Lực lượng chức năng bắt giữ nửa tấn ma tuý ở biên giới Việt - Lào. CLIP: Hoài Nam

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ 500 kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hiện chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Đây là chiến công đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời ngăn chặn triệt để lượng ma túy "khủng", không để thẩm lậu qua biên giới gây nhiều hệ lụy cho xã hội.