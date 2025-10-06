“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn

Theo chia sẻ, nhóm bạn gồm 4 người đến ăn tại quán nhưng sau đó nhưng phát hiện trong món ăn có tóc và đặc biệt nhân viên phục vụ được đánh giá là khá thiếu thân thiện. Ban đầu nhóm chỉ yêu cầu đổi món khi phát hiện tóc.

Tuy nhiên, sau khi trở về, nhóm khách đã vô cùng bất ngờ khi thấy bài đăng của các nhân viên trong quán về việc cho "rác" cùng "nước bọt" vào đồ ăn. Bức xúc trước hành vi này, nhóm thực khách đã đăng tải bài viết nhằm cảnh tỉnh mọi người cũng như nhắc nhở quán về thái độ phục vụ của nhân viên.

Hoá đơn thanh toán được đăng tải

Bài đăng của nhân viên quán khiến nhiều người bức xúc

Dù sau đó phía quán có liên hệ xin lỗi và đề nghị gỡ bài cũng như mời khách quay trở lại nhưng người đăng tải bài viết lo ngại sẽ “không có lần thứ hai”.

"Bên quán vừa gọi mình bảo: "Thay mặt các bạn nhân viên quán xin lỗi và bảo bọn mình gỡ bài". Còn bảo bọn mình sau quay lại sẽ phục vụ chu đáo hơn, nhưng mình sợ không có lần thứ 2 quay lại quá.”

Trao đổi với phóng viên, đại diện quán xác nhận sự việc và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số nhân viên. Quán đã lập biên bản và cho thôi việc toàn bộ những người liên quan, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm, nhiều ý kiến cho rằng nhà hàng cần siết chặt quy trình phục vụ, đào tạo nhân viên và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để lấy lại niềm tin khách hàng.