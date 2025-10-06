FE ONLINE 2.0 – “Trợ thủ” tài chính mùa tựu trường 2025

Đồng hành trên chặng đường ấy, FE CREDIT mang đến các giải pháp tài chính tiện lợi, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tiêu dùng thông qua ứng dụng FE ONLINE 2.0. Chỉ vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại quen thuộc, các bạn trẻ đã có thể khởi đầu mùa tựu trường thật dễ dàng và thuận lợi.

Trải nghiệm tiện lợi với tài chính số

Ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 giúp cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính của khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ, trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Thông qua nền tảng số, khách hàng vừa có thể đăng ký các sản phẩm dịch vụ, vừa dễ dàng quản lý khoản vay, kiểm tra lịch sử giao dịch và nhận tư vấn mọi lúc mọi nơi.

Sau khi đăng ký khoản vay thành công trên FE ONLINE 2.0, Lan Anh, một sinh viên sắp ra trường, cho biết: "Mình sẽ dùng số tiền này để mua điện thoại mới và quần áo công sở… chuẩn bị sẵn sàng để vào thực tập ở công ty mới. Đây là một khoản chi phí khá lớn nên trước đó, mình từng thử liên hệ một vài ngân hàng để vay tiền nhưng bị từ chối do thiếu lịch sử tín dụng và thu nhập chưa ổn định".

"Với FE ONLINE 2.0, mình không cần chuẩn bị các giấy tờ rườm rà hay tiêu tốn nhiều thời gian để mở khoản vay. Mọi quy trình đều rất đơn giản và nhanh gọn, từ đăng ký tín dụng, chờ duyệt hồ sơ cho đến khi nhận giải ngân. Dịch vụ vô cùng tiện lợi, vượt ngoài mong đợi của mình", Lan Anh hài lòng chia sẻ.

Ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh: FE CREDIT

Chia sẻ thêm về trải nghiệm với FE ONLINE 2.0, Lan Anh nói: "Không chỉ giúp mình giải tỏa áp lực trước khi bước vào chặng hành trình mới, ứng dụng còn cung cấp đầy đủ thông tin tín dụng và lịch thanh toán. Nhờ vậy, mình có thể quản lý khoản vay chủ động và hiệu quả, không bị bỏ sót hay quên hạn, từ đó tập trung hơn vào công việc mới và hoàn thành những mục tiêu cá nhân".

Chủ động tài chính với FE ONLINE 2.0

Bên cạnh các giải pháp tài chính nhanh chóng và tiện lợi, FE ONLINE 2.0 còn cung cấp những công cụ hữu ích giúp nhiều bạn trẻ hình thành thói quen chi tiêu có kế hoạch, qua đó trở thành "người bạn" đồng hành trên chặng hành trình xây dựng tương lai.

Sau hơn 1 năm sử dụng thẻ tín dụng của FE CREDIT, Minh Quân (25 tuổi) đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu, chia sẻ: "Nhờ bản sao kê chi tiết hàng tháng, mình biết rõ mình chi vào đâu và điều chỉnh hợp lý. Mình vẫn có thể mua sắm những thứ cần thiết nhưng không tiêu xài vượt quá kế hoạch đề ra từ đầu tháng".

Ban đầu, Quân cũng từng có ý định mở thẻ ngân hàng nhưng vì công việc bận rộn nên không thể đến trực tiếp để làm thủ tục. "Cuối tuần thì ngân hàng lại đóng cửa, nên mọi thứ khá bất tiện. Nhờ bạn bè giới thiệu, mình thử FE ONLINE 2.0 và thật sự bất ngờ vì quá trình mở thẻ nhanh gọn và cực kỳ thuận tiện. Giờ thì mình còn dùng ứng dụng để săn các ưu đãi, giảm giá khi mua sắm và tiết kiệm được kha khá mỗi tháng", Quân cho biết thêm.

FE CREDIT mang đến những ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng trong mùa tựu trường 2025. Ảnh: FE CREDIT.

Đặc biệt trong dịp tựu trường 2025, khách hàng đăng ký vay hoặc mở thẻ tín dụng trên FE ONLINE 2.0 còn có cơ hội tham gia quay số để nhận nhiều phần quà giá trị, từ xe Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop hiện đại cho đến hàng trăm e-voucher tiện ích. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 25/10/2025 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 145 triệu đồng.

Chương trình cung cấp những giải pháp hỗ trợ tài chính kịp thời, giúp khách hàng giảm bớt áp lực chi tiêu mùa cao điểm, đồng thời mang đến cơ hội nhận được những phần quà giá trị phục vụ học tập và sinh hoạt.

Thông qua những nền tảng số hóa hiện đại cùng các ưu đãi thiết thực, FE CREDIT tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính tin cậy, tiếp thêm động lực để khách hàng có thêm sự chuẩn bị vững vàng cho những kế hoạch lâu dài.