Va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo, 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, xe ô tô BKS 30M-051.xx do tài xế V.H (SN 1991, ngụ Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người khác lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

1 người chết, 3 người bị thương sau cú va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo. Ảnh: CTV

Khi đến Km 1062+910 (đoạn qua thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, Quảng Trị) thì xảy ra va chạm xe đầu kéo BKS 73F-002.85 kéo theo rơ-moóc 73RM-002.xx do anh H.V.D (SN 1996, ngụ tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo hướng Bắc - Nam .

Vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H (SN 1978, ngụ Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong và 3 người còn lại trên xe ô tô 30M-051.xx bị thương; xe ô tô bị biến dạng. Ba nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.