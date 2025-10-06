Lê Sỹ Tùng - nghi phạm giết 3 người ở tỉnh Đồng Nai bị bắt như thế nào?

Trước đó, khoảng 7h50 ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) nhận tin báo về vụ việc tại đại lý thu mua nông sản “Thiên Hạnh” thuộc thôn 6, xã Đắk Nhau có vụ chết 3 người.

Hiện trường, trước hiên nhà nằm chết 2 người gồm chủ nhà là ông Đ.D.T. (SN 1978) cùng cháu ngoại là Đ.T.T. (SN 2014); bà C.H.H. (SN 1977, là vợ của ông T.) nằm tử vong phía trước cửa phòng, bên hông xe ô tô 7 chỗ.

Công an bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng

Cơ quan chức năng xác định các nạn nhân có nhiều thương tích, bị bắn vào đầu. Két sắt trong nhà có dấu hiệu bị cạy phá, vật dụng có sự xáo trộn.

Trích xuất camera của nhà ông Thiên xác định, lúc 18h39 ngày 2/10, phát hiện 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Hạnh.

Lúc 18h30 phát hiện nam thanh niên này cầm trên tay một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Thiên và cháu Thành nằm tử vong.

Cơ quan điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hung khí gây án của nghi phạm Lê Sỹ Tùng bị thu giữ

Đến 15h30 ngày 5/10, Công an rà soát tại địa bàn phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai phát hiện Lê Sỹ Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở Công an làm việc. Tùng khai khoảng 5h30 ngày 2/10, Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về TPHCM, xuống xe tại điểm đón xe buýt đối diện công viên Suối Tiên thuộc phường Linh Trung.

Tại đây, Tùng tiếp tục đón xe buýt số 8 đến bến xe miền Đông và mua vé xe khách của hãng xe Thành Công đến địa bàn xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe; sau đó, Tùng thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đ.D.T.

Sáng ngày 3/10, Tùng đi bộ ra khu vực xã Bom Bo và đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long ở đến khi bị Công an mời làm việc. Tuy nhiên, Tùng vẫn chưa thừa nhận liên quan đến vụ án mạng.

Trên người Tùng bị trầy xước nhiều. Trong nhà Tùng có nhiều vật dụng như giày màu đen dính bùn đất đỏ, cần câu… có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường vụ án.

Ngoài ra, người chạy xe ôm cũng xác nhận, Tùng chính là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Qua nhiều giờ đấu tranh, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi giết, cướp của. Công an thu giữ vật chứng của vụ án là 1 khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn (là tang vật dùng để giết người) và 50 triệu đồng do cướp được.

Theo lời khai ban đầu, Tùng là đối tượng nghiện game và đang vay tiền online. Ngoài ra, Tùng mê game, mê mô tô, mê phượt.