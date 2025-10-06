Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: Thường đăng clip đi phượt bằng xe phân phối lớn trên MXH

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan vụ bắn chết 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992) là người dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (cũ). Tùng bị bắt trên đường đi lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của nghi phạm. Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay (6/10).

3 người tử vong trong vụ án mạng gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.). Hiện trường vụ án được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước khi bị bắt giữ, trên trang Facebook cá nhân, Lê Sỹ Tùng thể hiện mình là một phượt thủ chính hiệu khi trang bị full giáp, đội mũ fullface, chạy mô-tô phân khối lớn hầm hố.

Bên cạnh đó, Tùng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh và clip đi phượt bằng xe phân khối lớn.

Nhiều dân mạng đặt nghi vấn, bộ đồ full giáp mà nghi phạm từng mặc chụp ảnh đăng lên mạng xã hội trước đó có thể chính là trang phục hắn sử dụng trong đêm gây án, sát hại 3 người ở Đồng Nai.

Trước đó, sáng 3/10, người dân báo tin có vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn xã Đak Nhau.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, đã phân công đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.