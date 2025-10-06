Nơi xảy ra vụ án 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hiện trường biệt lập, địa hình hiểm trở

Giám đốc Công an Đồng Nai đến chia buồn với gia đình 3 nạn nhân

Tối 5/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thắp nhang cho các nạn nhân và chia buồn gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại cơ sở T.H, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) khiến vợ chồng ông Đỗ Duy Th. cùng cháu ngoại tử vong.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thắp nhang cho các nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, căn nhà nơi 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau vẫn tràn ngập không khí xót thương của hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nằm khá xa khu dân cư. Phía trước là đồi cao, trồng cao su, phía sau nhà là vực sâu, địa hình hiểm trở.

Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng, sử dụng để kinh doanh. Xung quanh bán kính nhà nạn nhân khoảng 200m, chỉ có một vài căn nhà có người dân sinh sống.

Căn nhà ở mặt tiền đường liên huyện cũ. Buổi tối khu vực này không có đèn đường. Những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200m) không nghe bất kỳ tiếng động lạ nào.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Th. hiền lành, kinh tế thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông sống cùng 2 người con, nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Camera ghi cảnh gã đàn ông che kín mặt, cầm một vật giống súng, xuất hiện tại nhà nạn nhân ngày vụ án mạng xảy ra tối 2/10

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đăk Nhau) cho hay, ông biết vợ chồng ông Đ.D.Th. đã hơn 25 năm nay, từ khi 2 vợ chồng còn khó khăn.

Hai vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người mượn tiền trong lúc khó khăn nhưng không lấy lãi, sống không làm mất lòng ai.

Công an tỉnh Đồng Nai huy động nhiều lực lượng phối hợp Bộ Công an truy lùng nghi phạm

Trước đó, vào khoảng 7h50 ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau nhận tin báo của ông Trịnh Xuân Lên, SN 1967, ngụ thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai) cho biết, tại đại lý thu mua nông sản T.H. thuộc thôn 6, xã Đắk Nhau có vụ chết người.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã đến hiện trường. Tổ công tác kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nạn nhân chết có nhiều thương tích, trong nhà két sắt, vật dụng có sự xáo trộn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án.

Đồng thời, vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ.

Hiện trường vụ án.

Lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện. lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan công an.