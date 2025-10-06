Công an tỉnh Đồng Nai ngày 5/10 cho biết đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ), tỉnh Đồng Nai.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Công an cũng kêu gọi mọi người dân nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan, kịp thời cung cấp đến số điện thoại 0365.366.777 (đồng chí Lê Vấn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai).

Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ một số chi tiết quan trọng để truy tìm ra hung thủ vụ án.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng tại thời điểm gây án

Cụ thể, chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Vân cho rằng điểm quan trọng mà cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ là nghi phạm bắn các nạn nhân từ khoảng cách bao nhiêu? Tư thế, đường đạn vào đầu nạn nhân như thế nào? Bắn bao nhiêu phát? Đạn bắn làm 3 nạn nhân chết có phải từ một khẩu súng và cùng một loại đạn hay không?...

Những chi tiết nêu trên sẽ giúp ban chuyên án xác định vụ án có một đối tượng hay một nhóm đối tượng.

Về hiện trường, theo Thượng tá Vân cần xác định vị trí tử vong của 3 nạn nhân, các tài sản bị xáo trộn, lục lọi như thế nào, dấu vết để lại của đối tượng ra sao?

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ việc khám nghiệm hiện trường, dựng lại diễn biến, rà soát nhân thân các nạn nhân để sàng lọc nghi can.

Nguyên điều tra viên cao cấp cũng cho rằng cơ quan điều tra cũng sẽ rà soát các camera giám sát tại ngôi nhà và xung quanh. Từ đó phác thảo được hướng di chuyển, phương tiện di chuyển, di biến động của đối tượng.

Két sắt bị đưa ra sau nhà đập phá

Khoảng 7h sáng 3/10, khi người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện có người tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Hiện trường vụ án ngay sau đó được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt. Bà Hạnh được xác định bị sát ngay phía ngoài khu vực gần sân cạnh xe ô tô, còn ông Thiên và đứa cháu ngoại 11 tuổi tử vong cạnh mâm cơm ở ngoài hiên nhà.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi, khu vực này rất vắng vẻ, buổi tối không đèn đường. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc gồm một trệt một lầu, có hầm để xe, được xây kiên cố dạng mái thái, rộng khoảng 200 m2. Phía trước sân có nhà kho lợp bằng tôn rộng khoảng 150 m2 chuyên để ô tô tải và hàng hóa nông sản.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng 3 người chết ở Đồng Nai - Ảnh: CA Đồng Nai

Một số người dân quen biết với nạn nhân kể lại trên PLO rằng, sáng cùng ngày người làm công cho gia đình bà Hạnh đến lấy đồ để đi cạo mủ cao su thì phát hiện sự việc nên vội báo mọi người và công an địa phương.

Thông tin trên Tiền phong cho biết, qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau, có dấu hiệu bị đập phá.

Được biết, căn nhà trên có hai vợ chồng nạn nhân ở cùng cháu ngoại để tiện đưa đón đi học, những người con đều đã lớn đi làm và ở riêng. Nạn nhân hiền lành, không có mâu thuẫn với ai ở xung quanh và gia đình thuộc diện khá giả...