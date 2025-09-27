Còn 141 tàu cá trong vùng nguy hiểm, Gia Lai bắn pháo hiệu cảnh báo bão

Ngày 27-9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết đã kêu gọi, hướng dẫn 141 tàu cá với 987 ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm do bão Bualoi gây ra. Đồng thời, đơn vị tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo để ngư dân chủ động phòng tránh.

BĐBP tỉnh Gia Lai bắn pháo hiệu cảnh báo bão Bualoi. Ảnh: H.V

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện, yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến bão, chủ động triển khai phương án ứng phó. Lực lượng biên phòng thường xuyên thông báo, tuyên truyền để tàu thuyền nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của bão, kịp thời tránh xa khu vực nguy hiểm.

Đến trưa cùng ngày, ngoài số tàu đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, BĐBP tỉnh còn kêu gọi 4.060 tàu với 28.420 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn. Hiện còn 1.592 tàu với 11.144 ngư dân hoạt động trên các vùng biển ngoài khu vực ảnh hưởng bão.

Ngoài việc bắn pháo hiệu cảnh báo, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 78 lượt thông báo trên các phương tiện thông tin, cử 116 lượt cán bộ xuống cơ sở vận động gần 2.000 hộ dân chủ động phòng chống bão. Đồng thời, triển khai 105 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, chốt chặn tại các sông, suối, cầu tràn bị ngập để ngăn người dân qua lại.

Hiện BĐBP tỉnh Gia Lai duy trì 17 phân đội với 334 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trực sẵn sàng ứng phó. Việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật chất thiết yếu cũng được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm kịp thời xử lý tình huống khi bão đổ bộ.