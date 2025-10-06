Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng loạt hình ảnh, video ghi lại cảnh nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (An Giang) được chia sẻ trên mạng xã hội chiều 5/10 khiến nhiều người xôn xao.

Clip ghê sợ liên quan vụ hơn 300 học viên cai nghiện băng đồng bỏ trốn ở An Giang

Trong số đó, một đoạn camera an ninh nhà dân đã khi lại được hình ảnh một nhóm học viên cai nghiện đang đi bộ trên đường đã liều lĩnh xông vào hiên nhà dân cướp xe máy.

Khi nghe thấy tiếng người dân tri hô bên trong nhà, đối tượng đã nhanh chóng nổ máy chở theo 2 người khác phóng xe bỏ trốn.

Đáng nói, thời điểm đó đối tượng cướp xe máy còn cầm theo một con dao dựa khá lớn khiến người dân lo lắng nhóm đối tượng sẽ manh động.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6/10, Công an tỉnh An Giang thông tin chính thức về vụ hàng trăm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận) trốn khỏi trại.

Một nhóm học viên trốn khỏi cơ sở.

Theo đó, khoảng 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại cơ sở cai nghiện không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Theo thống kê của Công an tỉnh, có 314 học viên bỏ trốn.

Đến 8h ngày 6/10, 252 học viên được lực lượng chức năng đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.