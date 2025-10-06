Đối tượng nghiện game sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ hành động xóa dấu vết tinh vi sau khi nổ súng

Liên quan đến vụ việc 3 người trong một gia đình ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai bị sát hại dã man gây rúng động dư luận, mới đây, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm của vụ án. Đó là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi). Tùng bị bắt chiều 5/10 khi đang lẩn trốn tại lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ) sau 3 ngày gây án.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, bước đầu cảnh sát xác định, Tùng nghiện game nặng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai động cơ xuống tay với 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi" (tức giao cho Tùng).

Sau khi gây án, để tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, Tùng đã dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất.

Đối tượng Tùng bị bắt chiều 5/10. (Ảnh: Cơ quan công an)

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thông tin thêm, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của nghi phạm, điều tra các dấu hiệu có thêm đồng phạm. Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay (6/10).

Những thông tin ban đầu về nghi phạm cũng như động cơ gây án khiến dư luận hết sức bàng hoàng, phẫn nộ. Dư luận mong đối tượng sớm phải chịu hình phạt thích đáng.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3/10, một người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh do vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, ở thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai) làm chủ thì phát hiện ông Thiên cùng vợ là bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên) và cháu ngoại Đ.T.T. (11 tuổi) đã tử vong.

Đối tượng Tùng cùng tang vật vụ án. (Ảnh cắt từ clip - Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Tại hiện trường, thi thể ông Thiên và cháu ngoại ở ngoài hiên còn thi thể bà Hạnh được phát hiện ở bên cạnh chiếc ô tô, trên người có nhiều vết thương, nghi do bị sát hại. Ngoài ra, két sắt và một số vật dụng trong nhà cũng bị xáo trộn.

Camera an ninh tại khu vực có ghi lại được hình ảnh một người đàn ông khả nghi xuất hiện tại nhà nạn nhân vào lúc 19 giờ ngày 2/10. Người đàn ông này đeo ba lô, đội mũ, bịt khẩu trang, mang theo vật giống súng tự chế. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Vợ chồng ông Thiên, bà Hạnh được hàng xóm nhận xét là người tốt, sống hiền lành, chan hòa, thường làm việc thiện. Sự ra đi của ông bà và cháu nhỏ khiến mọi người bàng hoàng, đau xót.