Người đàn ông Ninh Bình 34 năm không cắt móng tay vì "người cha thầy cúng": Vợ phải tắm rửa và làm những việc này cho chồng!

34 năm không cắt móng tay

Sau hơn ba thập kỷ kiên trì nuôi dưỡng, ông Lưu Công Huyền (67 tuổi) đến từ vùng Giao Thủy, Ninh Bình mới đây đã chính thức Tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận là người có bộ móng trên hai bàn tay (nam) dài nhất thế giới với tổng chiều dài 594,45 cm. Theo ước tính, chiều dài này vượt cả chiều cao trung bình của một con hươu cao cổ trưởng thành.

Ông Craig Glenday, Tổng biên tập của Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã trực tiếp bay đến Việt Nam để thực hiện quá trình đo đạc.

Ảnh: Guinness World Records

“Đây không phải là việc dễ dàng” ông chia sẻ “Chúng tôi phải dùng dây quấn quanh từng đường cong và vòng xoắn của mỗi móng, rồi so sánh lại với thước dây để tính tổng chiều dài.”

Kết quả cuối cùng khiến ai cũng kinh ngạc: tổng chiều dài phần móng bàn tay trái của ông Huyền dài 388,85 cm, bàn tay phải dài 205,6 cm. Trong đó, móng tay ngón cái bên trái đạt 127,5 cm - là số đo dài nhất trong cả bàn tay.

Ít ai biết, hành trình đặc biệt này bắt đầu từ 34 năm trước, khi ông Huyền quyết định không cắt móng tay nữa để nối nghiệp cha làm thầy cúng.

Ảnh: Guinness World Records

“Cha tôi là thầy cúng. Tôi muốn nối nghiệp cha nên đã để móng tay dài cho ra dáng”, ông kể. “Nhưng sau đó, cha khuyên tôi từ bỏ vì nghề này vất vả và rắc rối. Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên bộ móng từ đó và nó cứ dài mãi, như một phần thân thể của tôi vậy. Nếu phải cắt, tôi sẽ thấy rất khó chịu, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.”

Khi được công bố là người giữ kỷ lục thế giới, ông Huyền chỉ nở nụ cười hiền, trong khi vợ con và hàng xóm vỗ tay chúc mừng. Kỷ lục của ông sẽ được ghi danh trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2026.

Ảnh: Guinness World Records

Cuộc sống cùng “bộ móng kỳ quan”

Để sống chung với bộ móng dài gần 6 mét, ông Huyền dường như phải thay đổi toàn bộ sinh hoạt hằng ngày. “Nếu trời mưa, tôi phải cẩn thận giữ móng tay thật khô. Vì nếu ướt, móng sẽ mềm và dễ rụng. Ở chỗ đông người, nếu ai va phải thì có thể gãy ngay nên tôi luôn cẩn trọng” ông chia sẻ.

“Khi leo giàn giáo để vẽ tranh tường, tôi cũng phải di chuyển chậm rãi từng bước. Lúc thay quần áo hay đi ngủ, tôi luôn phải để ý để móng không bị tỳ đè.”

Dù vậy, điều khiến nhiều người khâm phục là suốt bao năm qua, dù sống cùng bộ móng tay đặc biệt nhưng ông vẫn luôn tiếp tục công việc của mình - đắp, vẽ phù điêu cho các công trình đền, chùa, nhà thờ, nhà dân…, một cách vô cùng khéo léo. Những móng tay dính đầy sơn màu của ông chính là minh chứng cho niềm đam mê ấy.

Ảnh: Guinness World Records

“Mọi người khi thấy tôi vẽ đều ngạc nhiên lắm. Họ hay hỏi: “Móng tay dài vậy mà sao vẫn vẽ được?”

Và vợ ông, bà Thi Thuận, cũng luôn là người kiên nhẫn hỗ trợ chồng trong sinh hoạt, từ việc mặc áo, làm việc, đến di chuyển hằng ngày.

“Nhiều người bảo vợ tôi nên khuyên chồng cắt móng đi cho đỡ khổ nhưng bà ấy chưa bao giờ nói gì” ông Huyền cười “Bà ấy tôn trọng lựa chọn của tôi, giúp tôi làm mọi thứ. Nếu không có bà ấy, tôi đã không thể giữ được bộ móng này đến hôm nay.”

Ảnh: Guinness World Records

Theo chia sẻ với báo Vietnamnet, bà Thuận vẫn luôn phải hỗ trợ chồng trong một số hoạt động như: tắm giặt, mặc và may sửa quần áo… Về phần tắm giặt, mùa hè oi bức, ông Huyền thường xuyên nhờ vợ tắm. Đến mùa đông, ông lười thay quần áo nên đôi ba ngày mới tắm.

Lúc tắm gội, ông Huyền giơ tay lên cao, nhờ vợ múc nước dội từ lưng xuống. Tiếp đó, ông cúi đầu xuống thấp, cho vợ gội đầu. Ông có đòi ra tiệm gội đầu cho vợ đỡ vất vả nhưng bà Thuận cứ cản, nhận phần làm hết. Điều duy nhất ở ông Huyền khiến vợ bực mình là không chịu thay quần áo.

Đặc biệt vào mùa đông, việc mặc nhiều lớp áo khiến ông lo lắng, sợ xước móng tay. Bà Thuận kể: “Tôi bảo ông ấy thay bộ này bộ kia cho sạch sẽ nhưng ông sợ hỏng móng tay, không chịu thay. Khoảng 3-4 ngày, ông mới thay quần áo.

Việc này khiến tôi không vui, thường cằn nhằn chồng. Người ta thông cảm thì không sao, ai không thích lại bảo ở bẩn. Nhiều lúc bực, tôi càm ràm nhưng nói xong, vợ chồng lại vui vẻ”. Bà tự nhủ, chồng người ta thích rượu bia, cờ bạc, còn chồng mình thích để móng tay. Sở thích đó chẳng hại đến ai, dù cũng có người bảo bẩn, nói ăn uống vợ phải đút…

Ông Craig Glenday của Guinness World Records cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sau chuyến thăm:

“Gia đình ông Huyền vô cùng hiếu khách và ấm áp. Việc đo móng tay của ông là một trải nghiệm đáng nhớ. Ông ấy là người rất tâm linh, nhân hậu và tràn đầy năng lượng tích cực.”

Trong lịch sử Guinness, người đầu tiên từng giữ kỷ lục móng tay dài nhất là một vị tu sĩ Trung Quốc được ghi nhận năm 1960 - cho thấy mối liên hệ thú vị giữa việc nuôi móng và yếu tố tâm linh trong văn hóa Á Đông.

Hiện tại, kỷ lục móng tay dài mọi thời đại của nam vẫn thuộc về Melvin Boothe (Mỹ). Còn ở đối với nữ, bà Diana Armstrong (Mỹ) vẫn giữ danh hiệu với tổng chiều dài lên tới 1.306,58 cm.