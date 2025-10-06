Clip: Lũ lụt ập vào bệnh viện tại Sơn La do ảnh hưởng bão Matmo, nhân viên y tế vật lộn giữa dòng nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực ở Sơn La đã trải qua mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại một số trường học và cơ sở y tế. Trong đó, tình hình tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, phường Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu cũ) đang thu hút sự chú ý khi nước lũ tràn vào khuôn viên bệnh viện khá nhanh.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng tại bệnh viện cho thấy nước lũ tràn vào bên trong, đồ đạc và thiết bị y tế trôi nổi khắp nơi, khiến cán bộ, nhân viên y tế cũng khẩn trương chi chuyển đến khu vực an toàn. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi hoảng loạn.

Nguồn: VOV

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ lo lắng:

“Xem video mà sợ hãi, mong mọi người bình an.”

“Trời mưa lũ thế này mà bệnh viện bị ngập thì khổ cho cả bệnh nhân lẫn y bác sĩ.”

“Hy vọng đồng bào đều an toàn, thương mọi người quá.”