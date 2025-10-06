Chiều 6/10, Bộ Công an họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác quý III/2025, trả lời việc thời gian qua một số cơ quan báo chí có phản ánh về dự án Antex và lùm xùm liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình.

Theo Đại tá Long, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Công an TP.Hà Nội vẫn đang nắm tình hình, những tố giác của nhà đầu tư sẽ được cơ quan này tiếp nhận, giải quyết trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bước đầu, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân ở Ninh Bình về việc bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Trước đó, năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.