Dùng bí đỏ và đu đủ để quay video hút mỡ, cơ sở thẩm mỹ lừa 500 trăm khách hàng, thu lợi 10 tỷ đồng

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai bảo đảm an ninh trật tự, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người dân.

Từ kết quả rà soát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ hoạt động khám chữa bệnh, phẩu thuật thẩm mỹ không phép, Công an Thành phố phát hiện Cơ sở Ho.pital SW (địa chỉ: 49B Cao Thắng, Phường Bàn Cờ) do đối tượng Nguyễn Thị Hường (32 tuổi; cư trú: khu dân cư Citiland, Phường Gò Vấp) làm chủ. Mặc dù, không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể từ tháng 01/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu; thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Điều đáng nói, cơ sở này từng nhiều lần bị xử lý nhưng vẫn ngoan cố hoạt động. Quá trình điều tra đã hé lộ nhiều chiêu trò tinh vi trong các phòng phẫu thuật thẩm mỹ “chui”.

Trên mạng xã hội, nhóm đối tượng quảng cáo rầm rộ cho dịch vụ hút mỡ của cơ sở có tên Ho.pital SW. Để tạo lòng tin, các video hút mỡ được dàn dựng bằng cách sử dụng bí đỏ và đu đủ xay nhuyễn thay thế hình ảnh thật. Tuy nhiên, đây chưa phải là thủ đoạn bất ngờ nhất.

Các đối tượng tạo page giả trên mạng xã hội để thu hút khách hàng - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Đối tượng Dương Tấn Long (nhân viên marketing), khai nhận: “Tôi mua một trang mạng xã hội có 700.000 lượt theo dõi với giá 8 triệu đồng rồi đổi tên thành TS.BS Vương Long – Giám đốc bệnh viện Á Châu, và một trang khác thành TS.BS Đức – Trưởng khoa bệnh viện Á Châu. Trong thời gian hoạt động, tôi đã mua 2 trang này để chạy quảng cáo, đăng hình nhằm tiếp cận khách hàng".

Không chỉ dừng lại ở đó, kết quả điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã sử dụng khoảng 30 fanpage giả mạo để lôi kéo khách hàng. Thậm chí, bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật cũng mạo danh, bất chấp các quy định và đạo đức nghề nghiệp.

Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), người trực tiếp thực hiện hút mỡ, thừa nhận chỉ đang trong quá trình học, thực hành để lấy chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ.

Khải khai được bà Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ từ tháng 4 và mỗi ca hút mỡ Khải được trả công 8% (tương đương khoảng 800.000 đồng).

Quá trình làm việc cho bà Hường, Khải "nhập vai" một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tên Long và được quảng cáo là "trưởng khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy", "giám đốc Bệnh viện Asia"... để thu hút khách hàng.

Các bác sĩ giả dùng bí đỏ và đu đủ để tạo cảnh hút mỡ - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Và ngay cả khi lên bàn hút mỡ, nhiều khách hàng vẫn tin rằng người đeo khẩu trang kia là bác sĩ thật mà không ngờ đó là "bác sĩ Long" giả mạo.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chỉ nhận khách qua mạng xã hội, không tiếp khách trực tiếp. Cơ sở chỉ mở cửa khi có lịch hẹn, toàn bộ hoạt động diễn ra kín đáo bên trong, ít quảng cáo bên ngoài. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng, cơ sở này đã thu hút hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Lương Y, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Động cơ lớn nhất của hoạt động này xuất phát từ nhu cầu thị trường, tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Chính lợi nhuận này đã thúc đẩy các đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ bất chấp quy định pháp luật".

Thượng úy Trần Hồng Quân, cùng đơn vị, cảnh báo: “Người dân khi đến cơ sở này thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không được đảm bảo về pháp lý. Các ‘bác sĩ’ mà cơ sở thuê đa số không có chứng chỉ hành nghề, nguy cơ biến chứng và tai nạn y tế rất cao. Ngoài ra, vật tư sử dụng chủ yếu mua từ nơi không đảm bảo chất lượng, càng làm tăng rủi ro cho khách hàng".

Từ trái qua, Dương Tấn Long, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Để tối đa hóa lợi nhuận, nhóm đối tượng còn quảng cáo một gói dịch vụ gần 4 triệu đồng “không phát sinh chi phí”. Tuy nhiên, khi khách đến nơi, chúng liên tục áp dụng chiêu trò để nâng giá, khiến mỗi ca phẫu thuật có thể bị đẩy lên hàng chục triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời kêu gọi người bị hại mạnh dạn trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo các cá nhân nào là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; SĐT điều tra viên thụ lý 0996.969.599) để được giải quyết theo quy định.